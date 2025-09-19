-

L&T Technology Services collabora con il MIT Media Lab per lo sviluppo di innovazioni guidate dall'IA

Grazie all'accesso a ricerca del massimo livello e a opportunità di risoluzione di problemi innovative, LTTS analizzerà le tecnologie di prossima generazione negli ambiti di mobilità, sostenibilità e tecnologia

EDISON, NEW JERSEY e BOSTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), leader globale in servizi di IA, digitali e di consulenza ER&D, ha annunciato oggi di avere sottoscritto un accordo di associazione pluriennale con il MIT Media Lab, uno dei più prestigiosi istituti di ricerca al mondo. In qualità di membro del consorzio di laboratori, LTTS intende esplorare gli sviluppi di prossima generazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA), sottolineando il proprio impegno a guidare l'innovazione trasformativa nei settori di mobilità, sostenibilità e tecnologia.

Come parte dell'accordo, LTTS parteciperà a discussioni attive e a scambi di informazioni con l'esclusivo ecosistema interdisciplinare del Media Lab che riunisce ricercatori, innovatori e leader del settore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E-mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Industry:

L&T Technology Services Ltd

NSI:LTTS
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Japanese

Contacts

Contatto per i media:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E-mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com

More News From L&T Technology Services Ltd

Riassunto: L&T Technology Services e SiMa.ai collaborano per l'innovazione prodotti nei comparti della mobilità, dell'assistenza sanitaria, dell'automazione industriale e della robotica

BANGALORE, India, e SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), leader globale nei servizi di consulenza nell'ambito AI, digitale ed ER&D, oggi annuncia una partnership strategica con SiMa.ai, leader nell'AI fisica con sede nella Silicon Valley. Obiettivo della partnership è la trasformazione nei comparti della mobilità, dell'assistenza sanitaria, dell'automazione industriale e della robotica grazie ad avanzate soluzioni AI. La partne...

Riassunto: L&T Technology Services lancia PLxAI, il framework di GenAI proprietaria per accelerare lo sviluppo dei prodotti

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), ha annunciato il lancio di PLxAI, il framework basato sulla GenAI proprietaria dell'azienda per accelerare il ciclo di vita di sviluppo dei prodotti per i suoi clienti globali negli ambiti di mobilità, sostenibilità e tecnologia. Sviluppato da PMI dotate di vasta esperienza in ambito PDLC, il framework si avvale di un combinazione di IA generativa e IA tradizionale per offrire un unico punto di riferimento...

Riassunto: L&T Technology Services vince ~ un incarico da 60 milioni di dollari per la progettazione di software da un fornitore statunitense di telecomunicazioni di primo livello

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale nei servizi ingegneristici e tecnologici, oggi ha annunciato un importante traguardo nel suo segmento tecnologico firmando un accordo pluriennale da circa 60 milioni di dollari con un rinomato fornitore statunitense di servizi di telecomunicazioni wireless. Questo incarico strategico prevede lo sviluppo da parte di LTTS di software di rete all'avanguardia e di soluzioni ingegnerist...
Back to Newsroom