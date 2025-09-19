L&T Technology Services collabora con il MIT Media Lab per lo sviluppo di innovazioni guidate dall'IA

EDISON, NEW JERSEY e BOSTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), leader globale in servizi di IA, digitali e di consulenza ER&D, ha annunciato oggi di avere sottoscritto un accordo di associazione pluriennale con il MIT Media Lab, uno dei più prestigiosi istituti di ricerca al mondo. In qualità di membro del consorzio di laboratori, LTTS intende esplorare gli sviluppi di prossima generazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA), sottolineando il proprio impegno a guidare l'innovazione trasformativa nei settori di mobilità, sostenibilità e tecnologia.

Come parte dell'accordo, LTTS parteciperà a discussioni attive e a scambi di informazioni con l'esclusivo ecosistema interdisciplinare del Media Lab che riunisce ricercatori, innovatori e leader del settore.

