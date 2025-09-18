IQM et Scientek concluent un accord de distribution pour accélérer l’adoption de l’informatique quantique à Taïwan

TAIPEI, Taïwan--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers et Scientek Corporation, un distributeur taïwanais d’instruments scientifiques et de technologies de pointe, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de distribution stratégique visant à accélérer la commercialisation de l’informatique quantique.

Cet accord fait suite à l’installation d’IQM Spark, le premier ordinateur quantique supraconducteur entièrement intégré, au sein de l’Institut taïwanais de recherche sur les semi-conducteurs (Taiwan Semiconductor Research Institute ou TSRI). Dans le cadre de cet accord de distribution, Scientek assurera la commercialisation et la promotion des ordinateurs quantiques sur site ainsi que des solutions cloud d'IQM, afin de répondre à l'évolution constante des besoins des universités, des instituts de recherche et des entreprises.

Cette collaboration permettra aux entreprises et aux instituts de recherche taïwanais d'explorer et de tirer parti de la puissance de l'informatique quantique pour résoudre des problèmes complexes et accélérer la recherche et le développement, en conjuguant l'ancrage de Scientek sur le marché taïwanais et son orientation client avec le leadership d'IQM dans le domaine du calcul quantique.

« Cet accord de distribution s’appuie sur la dynamique que nous connaissons à Taïwan et dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique, et constitue une nouvelle étape clé de l’expansion mondiale d’IQM », a déclaré Mikko Välimäki, co-PDG d’IQM Quantum Computers. « Nous pensons également que l’expertise approfondie de Scientek en cryogénie en fait un partenaire idéal pour accompagner nos ordinateurs quantiques supraconducteurs entièrement intégrés sur le marché taïwanais », ajoute-t-il.

« Grâce aux ordinateurs quantiques supraconducteurs de pointe d’IQM, nous espérons faire entrer les capacités de calcul de Taïwan dans l’ère quantique », a déclaré Simon Lin, PDG de Scientek Corporation. « Nous sommes convaincus que l’excellente équipe technique d’IQM, experte en conception de systèmes informatiques quantiques performants, nous permettra, grâce à cette collaboration, de faire progresser Taïwan et d’atteindre de nouveaux sommets », ajoute-t-il.

À propos de IQM Quantum Computers :

IQM est un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs. L’entreprise fournit des ordinateurs quantiques complets sur site et propose une plateforme cloud donnant accès à ses systèmes. Ses clients sont des centres de calcul haute performance, des laboratoires de recherche, des universités et des entreprises qui bénéficient d'un accès complet à ses logiciels et à son matériel. IQM emploie plus de 300 personnes et possède des bureaux en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Pologne, en Espagne, à Singapour, en Corée du Sud et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur meetiqm.com.

À propos de Scientek Corporation :

Scientek est un distributeur et agent agréé d’instruments scientifiques à Taïwan, fort de plus de 45 ans d’expérience. Scientek assure la représentation commerciale et le service après-vente d’instruments de métrologie pour les établissements universitaires, ainsi que de détecteurs de gaz de sécurité et d’analyseurs pour les usines de semi-conducteurs et les installations industrielles. Scientek développe également l’offre d’informatique quantique à Taïwan et a déployé et promu ces dernières années des solutions telles que des systèmes de réfrigération cryogénique, des systèmes de contrôle de grappes de calcul, ainsi que des composants et câbles cryocoaxiaux, auprès des centres de recherche publics et des universités. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Scientek-co.com.

