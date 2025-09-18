Lumu y Wazuh se asocian para empoderar a los equipos de seguridad con una respuesta ante amenazas más rápida e inteligente

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Lumu, empresa de ciberseguridad pionera en Continuous Compromise Assessment®, acaba de anunciar la integración de su oferta de inteligencia ante amenazas Maltiverse con Wazuh, proveedor líder de soluciones de código abierto para Extended Detection and Response (XDR) y Security Information and Event Management (SIEM). Con esta alianza, los usuarios de Wazuh dispondrán de una visión general de su situación de seguridad, lo cual permite a los equipos de seguridad actuar con mayor agilidad y claridad, sin temor a pasar por alto amenazas críticas.

A partir de ahora, Maltiverse de Lumu está disponible como una integración API para los usuarios de Wazuh, ayudando así a las empresas a adoptar inteligencia ante amenazas de alta calidad de forma sencilla, rápida y efectiva para implementar estrategias de defensa proactivas. Con Maltiverse, los equipos de seguridad reciben información detallada y alertas enriquecidas que les aporta mejor visibilidad con la que priorizar las amenazas más importantes. Armados con un conocimiento más profundo sobre cómo operan los atacantes, los equipos se pueden anticipar y defenderse proactivamente contra las ciberamenazas en evolución y emergentes.

«Nos congratula poder llevar la inteligencia ante amenazas Maltiverse a la comunidad de Wazuh con una integración tan sencilla como hacer un clic. Wazuh combina una potente seguridad de código abierto y versatilidad, sin el elevado coste o la complejidad de otras soluciones», apuntó Ricardo Villadiego, fundador y consejero delegado de Lumu. «Esta alianza refuerza nuestro compromiso por ayudar a las organizaciones verticales y de cualquier tamaño a ejecutar la ciberseguridad de manera competente. Ahora, las organizaciones ya pueden activar Maltiverse sin complicaciones dentro de Wazuh para contar con una mejor visión general sobre las actividades maliciosas con información de amenazas profunda y estudiada. Los equipos ganan asimismo la confianza necesaria para centrarse en lo que más importa para impulsar su negocio».

La asociación aporta a los clientes:

Enriquecimiento automático de indicadores de riesgo (IOC): IP, dominios, URL y hashes enriquecidos con contexto detallado y en tiempo real, incluyendo reputación, relaciones, geolocalización, datos WHOIS, ASN, detecciones AV, etc.

IP, dominios, URL y hashes enriquecidos con contexto detallado y en tiempo real, incluyendo reputación, relaciones, geolocalización, datos WHOIS, ASN, detecciones AV, etc. Investigaciones de amenazas más rápidas: Reducción drástica del tiempo de análisis con contexto listo para usar que se muestra directamente en la consola de Wazuh.

Reducción drástica del tiempo de análisis con contexto listo para usar que se muestra directamente en la consola de Wazuh. Mayor precisión en la detección y la respuesta: Feeds consolidados y constantemente actualizados que reducen los falsos positivos y priorizan los incidentes reales.

«Estamos encantados de asociarnos con Lumu, un líder del sector de la detección de riesgos e información sobre amenazas con quien compartimos el objetivo de ofrecer soluciones de seguridad integrales e innovadoras a organizaciones de todo el mundo. Con la integración de Maltiverse de Lumu, es como tener un aliado en tiempo real dentro de Wazuh, aportando claridad y perspectivas procesables sin salir de la plataforma. Estamos muy contentos de reforzar nuestra comunidad y empoderar a los equipos de seguridad de nuestros clientes con una información sobre amenazas más inteligente y rápida para poder dar una respuesta de seguridad aún mejor», añadió Santiago Bassett, fundador y consejero delegado de Wazuh.

Para obtener más información sobre la asociación de Lumu con Wazuh, visite https://lumu.io.

Acerca de Lumu

Lumu es una empresa de ciberseguridad que ayuda a las organizaciones a gestionar la ciberseguridad de manera competente, midiendo y comprendiendo los riesgos en tiempo real. A través de su modelo de evaluación continua de riesgos, Lumu permite a los equipos de seguridad actuar inmediatamente ante amenazas confirmadas y minimizar la exposición al riesgo. Para más información, visite www.lumu.io.

Acerca de Wazuh

Wazuh es una plataforma de seguridad gratuita y de código abierto que combina funciones XDR y SIEM para proteger los puntos finales y las cargas de trabajo en la nube. Gracias a su naturaleza de código abierto, las organizaciones pueden personalizar sus capacidades para responder a requisitos de seguridad específicos, garantizando la implementación de estrategias de respuesta escalables y adaptables.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.