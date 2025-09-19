SMBC Group e Jefferies expandem sua aliança estratégica global

NOVA YORK (EUA) e TÓQUIO (Japão)--(BUSINESS WIRE)--O Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE: JEF) (“Jefferies”) e o Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE: SMFG) (“SMFG”), a Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) e a SMBC Nikko Securities Inc. (“SMBC Nikko”) (coletivamente, “SMBC Group”) anunciaram hoje que estão expandindo significativamente sua aliança estratégica global.

O SMBC Group e a Jefferies firmaram inicialmente uma aliança estratégica em 2021 para colaborar em futuras oportunidades de negócios corporativos e de banco de investimento. Em 2023, a aliança foi ampliada para reforçar a colaboração em fusões e aquisições, mercados de capitais e dívida, com foco especial em clientes com grau de investimento nos Estados Unidos. O SMBC Group e a Jefferies adicionaram posteriormente memorandos de entendimento para expandir sua aliança para a região EMEA, Canadá, Ásia e Austrália, bem como para ampliar o escopo das iniciativas de cobertura conjunta para patrocinadores mundiais de maior porte, empresas em fase pré-OPI e clientes corporativos com grau de investimento inferior.

Hoje, a Jefferies e o SMBC Group anunciam os próximos passos significativos em sua aliança estratégica global, que capitalizará ainda mais seus pontos fortes comerciais exclusivos e melhorará suas habilidades para atender às necessidades globais de seus clientes tomadores de empréstimos, investidores, corporativos e patrocinadores. Isso incluirá a combinação de seus negócios de ações japonesas e ECM, a expansão da cobertura conjunta de patrocinadores maiores e a implementação na EMEA da originação, subscrição e execução conjuntas de empréstimos sindicalizados alavancados para esses clientes, o SMBC concordando em aumentar sua participação acionária na Jefferies para até 20% no mercado aberto, o SMBC fornecendo à Jefferies cerca de US$ 2,5 bilhões em novas linhas de crédito para apoiar a Jefferies e facilitar os esforços de colaboração, incluindo empréstimos alavancados na EMEA, empréstimos pré-OPI nos EUA e securitização lastreada em ativos, sujeito à obtenção das aprovações regulatórias aplicáveis.

Joint venture de ações japonesas

O SMBC Group e a Jefferies assinaram um memorando de entendimento para estabelecer uma joint venture no Japão com o objetivo de conduzir os principais aspectos de suas atividades de pesquisa, vendas e negociação de ações japonesas no atacado e de mercados de capitais. A Jefferies e o SMBC Group preveem que a joint venture começará a atender clientes em janeiro de 2027. A nova joint venture será integrada ao negócio líder global de ações da Jefferies para fornecer aos investidores institucionais insights e execução em mercados ao redor do mundo de maneira contínua e consistente. Com a experiência do SMBC e do SMBC Nikko no mercado doméstico e a solidez do balanço patrimonial, além da posição de liderança da Jefferies junto a investidores internacionais e sua tecnologia avançada de negociação, o SMBC Group e a Jefferies têm como objetivo se tornar o provedor líder no mercado atacadista de ações e mercados de capitais no Japão.

Cobertura conjunta de patrocinadores

O SMBC Group e a Jefferies ampliarão sua cobertura conjunta de patrocinadores de grande porte para oferecer os recursos de investimento e serviços bancários corporativos da Jefferies e do SMBC Group a esses grandes clientes patrocinadores na região EMEA.

Expansão da participação acionária do SMBC na Jefferies de 15% para até 20%

A SMBC pretende aumentar sua participação econômica na Jefferies para até 20% (em base convertida e totalmente diluída) por meio da compra de ações no mercado aberto e, em seguida, trocar essas ações ordinárias por ações ordinárias sem direito a voto ou ações preferenciais sem direito a voto que serão obrigatoriamente conversíveis em ações ordinárias sem direito a voto. A SMBC continuará detendo menos de 5% dos direitos de voto na Jefferies. O aumento do investimento está sujeito à obtenção das aprovações regulatórias aplicáveis necessárias.

Novas e melhores facilidades de crédito

O SMBC Group concordou em conceder linhas de crédito no valor total de cerca de US$ 2,5 bilhões para apoiar a Jefferies e promover a colaboração em áreas-chave, incluindo financiamento estruturado, como empréstimos alavancados na EMEA, empréstimos pré-OPI nos EUA e securitização lastreada em ativos. Esse novo e substancial pacote de financiamento de cerca de US$ 2,5 bilhões visa reforçar seu compromisso com o aprofundamento da parceria, melhorar as capacidades combinadas nessas áreas de foco e permitir ao SMBC Group oferecer serviços excepcionais a seus clientes.

Comentários da direção

O diretor presidente e CEO do grupo SMFG, Toru Nakashima, afirmou: “Nossa visão é alinhar o SMBC Group e a Jefferies para oferecer aos nossos clientes as melhores soluções de financiamento e consultoria para atender às suas necessidades no mundo todo. Estamos satisfeitos com nosso progresso até o momento, vemos a expansão de nossa aliança estratégica global como mais um passo para alcançar nosso objetivo e acreditamos que estamos apenas no início da realização de nosso potencial conjunto”.

Rich Handler, CEO da Jefferies, e Brian Friedman, seu presidente, disseram: “O SMBC Group e a Jefferies juntos são únicos no poder de nossas plataformas globais combinadas. De fusões e aquisições e outras consultorias estratégicas a financiamento de balanço patrimonial e mercados de capitais, passando por pesquisa, vendas e negociação nos mercados de capitais diários, nossas capacidades combinadas oferecem um valor excepcional aos nossos clientes em todo o mundo”.

Sobre o Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

A SMFG é uma das maiores instituições financeiras com sede no Japão, com presença em todos os negócios bancários corporativos e de consumo. Por meio de suas subsidiárias e afiliadas, a SMFG oferece uma gama diversificada de serviços financeiros, incluindo operações bancárias comerciais, leasing, valores mobiliários, cartão de crédito, serviços financeiros ao consumidor e outras soluções. Os ativos totais consolidados da SMFG eram de 264 trilhões de ienes em 31 de dezembro de 2022.

Sobre o Jefferies Financial Group Inc.

A Jefferies é uma empresa líder mundial em serviços completos de banco de investimento e mercados de capitais. Com mais de 40 escritórios no mundo inteiro, oferecemos insights e experiência a investidores, empresas e governos.

Sobre a Sumitomo Mitsui Banking Corporation

A SMBC é a subsidiária de serviços bancários comerciais da SMFG e um dos maiores bancos do mundo com base no total de ativos. Ela fornece uma ampla gama de serviços bancários corporativos e de consumo no Japão e globalmente.

Sobre a SMBC Nikko Securities Inc.

A SMBC Nikko é uma das principais empresas de valores mobiliários de linha completa no Japão, atendendo todos os segmentos de clientes com uma ampla gama de produtos e serviços financeiros com sua rede internacional.

Informações adicionais e onde encontrá-las

Esta comunicação pode ser considerada material de solicitação no que diz respeito à aprovação dos acionistas (a “Aprovação dos acionistas”) do certificado de constituição alterado e reformulado que autoriza ações ordinárias adicionais sem direito a voto. Em conexão com uma assembleia anual de seus acionistas para a Aprovação dos acionistas, a Jefferies pretende apresentar os materiais relevantes à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission – SEC), incluindo a declaração de procuração da Jefferies em forma preliminar e definitiva. OS INVESTIDORES E ACIONISTAS DA JEFFERIES SÃO INSTADOS A LER TODOS OS DOCUMENTOS PERTINENTES APRESENTADOS À SEC, INCLUINDO A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO DA JEFFERIES (SE E QUANDO DISPONÍVEL), POIS ELES CONTÊM OU CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONSTITUIÇÃO. Os investidores e detentores de títulos podem ou poderão obter os documentos (se e quando estiverem disponíveis) gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov ou gratuitamente junto à Jefferies, enviando uma solicitação para Laura Ulbrandt DiPierro, Corporate Secretary, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022.

Participantes na solicitação

A Jefferies e seus diretores, executivos e outros membros da administração e funcionários, de acordo com as regras da SEC, podem ser considerados “participantes” na solicitação de procurações dos acionistas da Jefferies a favor da Aprovação dos acionistas. As informações sobre os diretores e executivos da Jefferies estão descritas na Declaração de procuração da Jefferies no Anexo 14A para sua Assembleia geral anual de acionistas de 2025, que foi protocolada na SEC em 14 de fevereiro de 2025. Na medida em que as participações dos diretores ou executivos da Jefferies nos títulos da empresa tenham mudado desde os valores estabelecidos na declaração de procuração de 2025, tais mudanças foram ou serão refletidas nas Declarações iniciais de propriedade beneficiária no Formulário 3 ou nas Declarações de mudança de propriedade no Formulário 4 apresentadas à SEC. Informações adicionais sobre os interesses diretos ou indiretos, por participação em títulos ou outros, dos participantes da Jefferies na solicitação, que podem, em alguns casos, ser diferentes dos acionistas da Jefferies em geral, serão apresentadas na declaração de procuração da Jefferies relativa à Aprovação dos acionistas, quando estiver disponível.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas” de acordo com o significado das disposições de salvaguarda da Seção 27A da Lei dos Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, tal como alterada, e da Seção 21E da Lei do Mercado de Capitais dos Estados Unidos de 1934, tal como alterada. As declarações prospectivas incluem declarações sobre o nosso futuro e declarações que não são fatos históricos. Tais declarações prospectivas são normalmente identificadas por palavras como “acreditar”, “esperar”, “antecipar”, “poder”, “pretender”, “perspectiva”, “irá”, “estimar”, “prever”, “projetar”, “deveria” e outros termos e expressões semelhantes, e estão sujeitas a inúmeras suposições, riscos e incertezas, que mudarão ao longo do tempo. As declarações prospectivas podem conter crenças, metas, intenções e expectativas sobre receitas, lucros, operações, acordos e outros resultados, e podem incluir declarações sobre desempenho, planos e objetivos futuros. As declarações prospectivas também incluem declarações referentes às nossas estratégias para o desenvolvimento futuro dos nossos negócios e produtos, incluindo a aliança estratégica entre a Jefferies e o SMBC Group. Em particular, as declarações prospectivas incluem declarações sobre os potenciais benefícios da colaboração com o SMBC Group e a intenção do SMBC de aumentar a sua participação acionária na Jefferies, uma vez que o SMBC não tem qualquer obrigação de o fazer. As declarações prospectivas se referem apenas à data em que são feitas; não assumimos qualquer obrigação e não nos comprometemos a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Além disso, como as declarações prospectivas representam apenas nossa opinião sobre eventos futuros, muitos dos quais são, por natureza, inerentemente incertos, os resultados ou desfechos reais podem diferir, possivelmente de forma significativa, dos resultados ou desfechos previstos indicados nessas declarações prospectivas. As informações sobre os fatores importantes, incluindo “Fatores de risco” que podem fazer com que os resultados ou desfechos reais sejam diferentes, talvez significativamente, daqueles apresentados em nossas declarações prospectivas, estão contidas nos relatórios que apresentamos à SEC. Você deve ler e interpretar qualquer declaração prospectiva junto com os relatórios que apresentamos na SEC. O desempenho passado não é necessariamente indicativo dos resultados futuros. Diferentes tipos de investimentos envolvem diferentes graus de risco. Portanto, não se deve presumir que o desempenho futuro de qualquer investimento específico ou estratégia de investimento será lucrativo ou igual ao(s) nível(es) de desempenho indicado(s) correspondente(s).

