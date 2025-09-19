SMBC Group與Jefferies大幅擴充全球策略聯盟

紐約和東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE: JEF) (“Jefferies”)與Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE: SMFG) (“SMFG”)、Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”)和SMBC Nikko Securities Inc. (“SMBC Nikko”)（以下統稱「SMBC Group」）今日宣布，雙方將大幅擴充全球策略聯盟。

SMBC Group與Jefferies最初于2021年達成策略聯盟，旨在就未來企業和投行業務機會展開合作。2023年，雙方擴充聯盟範圍，強化在購併、股權和債務資本市場的合作，重點服務美國投資級客戶。隨後，SMBC Group和Jefferies簽署備忘錄，將聯盟擴充至EMEA地區、加拿大、亞洲和澳洲，並將共同涵蓋計畫的範圍擴大至更大型的全球贊助商、IPO前公司和次級投資級企業客戶。

今日，Jefferies與SMBC Group宣布其全球策略聯盟的下一階段重要措施，將進一步利用雙方獨特的業務優勢，提升滿足借款、投資、企業和贊助商客戶全球需求的能力。具體包括：整合日本股票和ECM業務；擴大對大型贊助商的共同涵蓋，並在EMEA地區為這些客戶共同創設、承銷和執行聯貸式槓桿貸款；SMBC同意在公開市場將其對Jefferies的股權增持至最高20%；SMBC向Jefferies提供約25億美元新信貸額度，以支援Jefferies業務並促進合作，包括EMEA槓桿貸款、美國IPO前貸款和資產擔保的證券化（需獲得相關監管核准）。

日本股票合資公司

SMBC Group與Jefferies已簽署備忘錄，計畫在日本成立合資公司，展開日本機構法人股票研究、銷售和交易以及股票資本市場業務的主要業務。Jefferies和SMBC Group預計合資公司將於2027年1月起為客戶提供服務。新合資公司將與Jefferies首屈一指的全球股票業務整合，為機構投資人提供順暢且一致的全球跨市場洞察與執行服務。憑藉SMBC和SMBC Nikko在日本本土市場的專業知識與資產負債表實力，以及Jefferies在全球投資人中的領先地位與先進交易技術，SMBC Group和Jefferies的目標是最終成為日本機構法人股票和股票資本市場首屈一指的服務提供者。

共同贊助商涵蓋

SMBC Group和Jefferies將擴大對大型贊助商的共同涵蓋，向EMEA地區的大型贊助商客戶提供Jefferies和SMBC Group的投行與企業金融服務能力。

SMBC對Jefferies持股比例從15%增至最高20%

SMBC計畫透過在公開市場購買股份，隨後將這些普通股換為無表決權普通股或將被強制轉換為無表決權普通股的無表決權優先股，將其對Jefferies的經濟持股比例提升至最高20%（按轉換後和全面稀釋基準計算）。SMBC對Jefferies的投票權持股比例將繼續低於5%。增持計畫需獲得相關監管核准。

新增和強化信貸額度

SMBC Group同意提供總計約25億美元信貸額度，以支援Jefferies並推進重點領域合作，包括EMEA槓桿貸款、美國IPO前貸款和資產擔保的證券化等結構性金融業務。這一約25億美元新商定的重大融資方案旨在強化雙方深化合作的承諾，提升在上述重點領域的綜合能力，並使我們能夠為客戶提供卓越服務。

領導層評論

SMFG總裁兼集團執行長Toru Nakashima評論道：「我們的願景是整合SMBC Group與Jefferies的資源，為客戶提供最佳融資與顧問解決方案，以滿足其全球需求。我們對迄今取得的進展感到滿意，視今日全球策略聯盟的擴充為達成目標的又一重要步驟，並相信我們在釋放共同潛力方面仍大有可為。」

Jefferies執行長Rich Handler與總裁Brian Friedman表示：「SMBC Group與Jefferies的聯合全球平台實力獨一無二。從購併和其他策略顧問，到資產負債表和資本市場融資，再到日常資本市場的研究、銷售和交易，我們的綜合能力為全球客戶提供了卓越價值。」

關於Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

SMFG是總部位於日本的最大型金融機構之一，涉足所有消費者和企業銀行業務。透過其子公司和附屬公司，SMFG提供多元化的金融服務，包括商業銀行、租賃、證券、信用卡、消費者金融等服務。截至2022年12月31日，SMFG的總資產達到264兆日圓。

關於Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies是全球首屈一指的全服務型投行與資本市場公司。我們在全球擁有40多個辦事處，為投資人、企業和政府提供洞察與專業知識。

關於Sumitomo Mitsui Banking Corporation

SMBC是SMFG的商業銀行子公司，以總資產計算是全球最大的銀行之一，在日本和全球提供廣大的企業和消費者銀行業務。

關於SMBC Nikko Securities Inc.

SMBC Nikko是日本首屈一指的全方位證券公司之一，透過其國際網路為所有客戶提供多元的金融產品和服務。

