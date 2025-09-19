SMBC Group e Jefferies espandono con successo la loro Alleanza strategica globale
Una joint venture unirà i capitali e le attività ECM in Giappone
Ampliamento della copertura congiunta di sponsor più grandi
Nell'EMEA, implementazione congiunta dell'avvio, della sottoscrizione e dell'esecuzione di finanziamenti sindacati con leva finanziaria per questi clienti
SMBC aumenterà fino al 20% la partecipazione azionaria in Jefferies sul mercato aperto
SMBC offrirà a Jefferies circa 2,5 miliardi di dollari in nuove strutture di credito per sostenere Jefferies e facilitare gli sforzi di collaborazione
NEW YORK e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE: JEF) (“Jefferies”) e Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE: SMFG) (“SMFG”), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) e SMBC Nikko Securities Inc. (“SMBC Nikko”) (nell'insieme, “SMBC Group”) hanno annunciato oggi l'espansione significativa della loro Alleanza strategica globale.
