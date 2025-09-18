Mauna Kea Technologies et Endotherapeutics annoncent les premières commandes australiennes de Cellvizio® et accélérent l'expansion commerciale de CellTolerance®

PARIS & BOSTON & SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) et Endotherapeutics annoncent aujourd'hui que le système Cellvizio a été inscrit au Registre australien des produits thérapeutiques (ARTG - Australian Register of Therapeutic Goods). Cette inscription, obtenue par le sponsor australien et distributeur exclusif de la société, Endotherapeutics Pty Ltd, permet le lancement commercial de Cellvizio en Australie. Mauna Kea a déjà enregistré ses deux premières commandes de systèmes en Australie pour une utilisation destinés à sa nouvelle indication CellTolerance1 dédiée aux intolérances alimentaires.

Cette réouverture réussie du marché australien a été menée par l'équipe commerciale dirigée par Benoit Chardon. La société a également récemment renforcé ses liens avec cette équipe expérimentée pour étendre sa présence mondiale à d'autres zones géographiques clés, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine, créant ainsi les bases d’un modèle reproductible pour de nouvelles opportunités de marché.

« Nous sommes ravis d'ouvrir la voie à une expansion commerciale d’envergure de la plateforme Cellvizio en Australie », a déclaré Adam Srejber, Directeur général d'Endotherapeutics Pty Ltd. « Nous sommes convaincus que cette technologie pourra être largement adoptée par un grand nombre d'établissements ici, et nous sommes déjà en discussions avancées avec plusieurs parties intéressées. »

Sacha Loiseau, Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies, a commenté : « Nous sommes très fiers d'entrer sur ce nouveau marché, riche en opportunités grâce à notre nouvelle indication dans les intolérances alimentaires. En seulement six mois, nous avons réussi à signer un accord stratégique exclusif avec un distributeur de premier plan et actif en Australie, et à conclure les premières ventes. C'est un modèle idéal que nous entendons reproduire très rapidement dans d'autres territoires à fort potentiel, tels que la Turquie, le Brésil et les Émirats arabes unis, où nous avons déjà obtenu les autorisations réglementaires et bénéficions d’une expérience commerciale, et où le potentiel de marché pour Cellvizio et CellTolerance est particulièrement important. »

À propos d’Endotherapeutics

Endotherapeutics est une entreprise australienne leader dans le domaine des technologies médicales qui, depuis plus de 25 ans, s'engage à introduire et à soutenir des technologies médicales innovantes afin d'améliorer les soins de santé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.endotx.com.au.

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

Avertissement

Le présent communiqué ainsi que le plan de sauvegarde contiennent des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies, à ses activités et au déroulé de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la Société. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse et dans le plan de sauvegarde, y compris, sans s'y limiter, celles concernant la situation financière, les activités, les stratégies, les plans et les objectifs de la direction de Mauna Kea Technologies pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le Chapitre 2 du Rapport Annuel 2024 de Mauna Kea Technologies déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 avril 2025, disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’aux risques liés à l’évolution de la conjoncture économique, aux marchés financiers et aux marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué et dans le plan de sauvegarde sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué, le plan de sauvegarde et les informations qu’ils contiennent ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. De même, ils ne donnent pas et ne doivent pas être traités comme un conseil d'investissement. Ils n'ont aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ces documents. Ils ne devraient pas être considérés par les lecteurs comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ces documents sont sujettes à changement sans préavis. La distribution du présent communiqué peut, dans certaines juridictions, être restreinte par la réglementation locale. Les personnes qui entrent en possession de ce communiqué sont tenues de respecter toutes les réglementations locales applicables à ce document.

1 See www.cell-tolerance.com for more information.