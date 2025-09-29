Groot succes bij fans: Balchem belicht de kracht van vitamine K2 tijdens seizoensopener voor vrouwenelftal van FC Bayern München

MONTVALE, N. J.--(BUSINESS WIRE)--Balchem, een toonaangevende wereldwijde producent van speciale ingrediënten voor menselijke voeding en gezondheid – en officiële partner van het vrouwenvoetbalelftal van FC Bayern (FCB), heeft zijn allereerste direct-to-consumer-initiatief gelanceerd, waarmee de kracht van vitamine K2 aan FCB-fans wordt getoond. Het bedrijf promootte zijn merk K2VITAL™ met een beursstand in de Allianz Arena in München, tijdens de openingswedstrijd van de Bundesliga (Duitse voetbalcompetitie) op 6 september. Dit initiatief maakt deel uit van de nieuwste marketingstrategie van Balchem, die erop gericht is de consument bewust te maken van de gezondheidsvoordelen van vitamine K2 en zo de kloof tussen B2B- en B2C-markten te dichten.

