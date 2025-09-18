IQM与Scientek Corporation签署经销商协议，助力台湾量子计算发展

台湾台北--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- IQM Quantum Computers与总部位于台湾的科学仪器和其他高科技产品经销商Scientek Corporation今日宣布签署战略经销商协议，以加速量子计算的商业化进程。

该协议的签署紧随台湾半导体研究中心(TSRI)安装IQM Spark——首台全栈超导量子计算机之后。根据经销商协议，Scientek将销售并推广IQM的本地部署量子计算机和云解决方案，以满足大学、研究机构和企业不断变化的需求。

通过将Scientek在台湾强大的市场影响力和以客户为中心的服务模式与IQM在量子计算领域的领先地位相结合，此次合作将帮助台湾企业和研究机构探索并利用量子计算的强大能力，以解决复杂问题并推动科学研究与发展。

IQM Quantum Computers联合首席执行官Mikko Välimäki表示：“这份经销商协议依托我们在台湾乃至整个亚太地区已有的发展势头，是IQM扩展全球布局的又一关键举措。同时我们也相信，Scientek此前在低温学领域的深厚专有知识，使其成为在台湾市场支持IQM全栈超导量子计算机的理想合作伙伴。”

Scientek Corporation首席执行官Simon Lin表示：“借助IQM领先的超导量子计算机，我们期望将台湾的计算能力带入量子时代。我们相信，IQM旗下致力于构建强大量子计算机系统的卓越技术团队，将使我们的合作助力台湾业界不断向前迈进并实现新的高度。”

关于IQM Quantum Computers：

IQM是超导量子计算机领域的全球领导者。IQM提供本地全栈量子计算机以及一个可访问其计算机的云平台。IQM的客户包括领先的高性能计算中心、研究实验室、大学和企业，它们拥有IQM软件和硬件的完全访问权限。IQM拥有300多名员工，总部位于芬兰，在法国、德国、意大利、日本、波兰、西班牙、新加坡、韩国和美国等世界各地设有分支机构。如需了解更多信息，请访问meetiqm.com。

关于Scientek Corporation：

Scientek是台湾专业的仪器代理商/经销商，拥有超过45年经验。Scientek为学术机构提供计量工具的销售与服务合作渠道，同时为半导体晶圆厂和工业设施提供安全气体检测器或分析仪。近年来，Scientek不断在台湾拓展量子计算解决方案，并成功向政府研究中心和大学推广低温制冷系统、集群控制系统、组件和低温同轴电缆。如需了解更多信息，请访问Scientek-co.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。