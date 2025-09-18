IQM y Scientek Corporation firman un acuerdo de distribución para impulsar la computación cuántica en Taiwán

TAIPÉI, Taiwán--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers y Scientek Corporation, un distribuidor con sede en Taiwán de instrumentos científicos y otros productos de alta tecnología, anunciaron hoy la firma de un acuerdo estratégico de distribución para acelerar la comercialización de la computación cuántica.

El acuerdo se produce tras la instalación de IQM Spark, la primera computadora cuántica superconductora completa en el Instituto de Investigación de Semiconductores de Taiwán (TSRI, por sus siglas en inglés). En virtud del acuerdo de distribución, Scientek comercializará y promocionará las computadoras cuánticas locales y las soluciones en la nube de IQM que satisfacen las necesidades de universidades, instituciones de investigación y empresas, en constante evolución.

Al combinar la sólida presencia en el mercado y el enfoque centrado en el cliente de Scientek en Taiwán con el liderazgo cuántico de IQM, la colaboración ayudará a las empresas y las instituciones de investigación taiwanesas a explorar y aprovechar el poder de la computación cuántica para resolver problemas complejos e impulsar la investigación y el desarrollo científicos.

“Este acuerdo de distribución se basa en nuestro impulso actual en Taiwán y en toda la región APAC y representa otro paso clave en la expansión de la presencia global de IQM”, señaló Mikko Välimäki, codirector ejecutivo de IQM Quantum Computers. “También creemos que la amplia experiencia previa de Scientek en productos criogénicos la convierte en el socio ideal para respaldar las computadoras cuánticas superconductoras completas de IQM en el mercado taiwanés”.

“Junto con las computadoras cuánticas superconductoras líderes de IQM, nuestra expectativa es llevar las capacidades informáticas de Taiwán a la era cuántica”, declaró Simon Lin, director ejecutivo de Scientek Corporation. “Creemos que el excelente equipo técnico de IQM, especializado en la construcción de potentes sistemas informáticos cuánticos, hace que nuestra colaboración impulse al pueblo taiwanés a avanzar y alcanzar nuevas cotas”.

Acerca de IQM Quantum Computers:

IQM es líder mundial en computadoras cuánticas superconductoras. IQM ofrece tanto computadoras cuánticas completas in situ como una plataforma en la nube para acceder a sus equipos. Entre los clientes de IQM se encuentran los principales centros de computación de alto rendimiento, laboratorios de investigación, universidades y empresas, que tienen pleno acceso al software y hardware de IQM. IQM cuenta con más de 300 empleados, su sede central está en Finlandia y está presente en Alemania, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Singapur. Para más información, visite meetiqm.com.

Acerca de Scientek Corporation:

Scientek es un agente/distribuidor profesional de instrumentos en Taiwán con más de 45 años de experiencia. Scientek actúa como canal de ventas y servicio técnico para herramientas de metrología destinadas a instituciones académicas, detectores de gas de seguridad o analizadores para fábricas de semiconductores e instalaciones industriales. Scientek expande la solución de computación cuántica en Taiwán y promueve con éxito el sistema de refrigeración criogénica, el sistema de control de clústeres, los componentes y los cables “cryocoax” en centros de investigación gubernamentales y universidades en los últimos años. Para más información, visite Scientek-co.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.