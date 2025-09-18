ShieldとPwC UK、未来を見据えたコミュニケーション コンプライアンスの実現に向けた戦略的提携を発表

ロンドン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- デジタルコミュニケーション ガバナンスとアーカイブ向けAIプラットフォームで業界をリードするShieldは、世界で最も信頼されるプロフェッショナル サービスファームの1つであるPwC UKとの提携を発表しました。これにより、Shieldの統合型クラウドネイティブ ソリューションと、PwCのコミュニケーション監視、規制コンプライアンス、複雑なプログラムの実行に関するノウハウが融合されます。

この提携は、金融機関がコミュニケーション監視へのアプローチを刷新し、高度でプロアクティブなリスク管理アプローチを大規模かつ高い信頼をもって導入できるよう支援を提供します。これにより、進化を続ける規制要件に対応し、適応措置を加速させ、デジタルコミュニケーションのより効果的な監視を可能にするエンドツーエンドのソリューションが提供されます。

ShieldのCEO兼共同創設者であるシラン・ワイツマンは、「これは単なる提携ではなく、コミュニケーション コンプライアンスが変革と信頼を生み出すことを市場に示すシグナルとなるものです。当社は、PwCとの協力を通じて、企業のコミュニケーション監視の刷新を支援し、リスクと脆弱性から企業を守りつつ、業務効率の向上に貢献します」と述べています。

PwC UKのパートナーであるグラハム・ユーアは、「クライアントは、すでに存在するリスクと新たなリスクに対応するモデルを、より円滑で柔軟な方法で、さらにより低いコストで導入したいと考えています。ShieldのAIファーストのプラットフォームとPwCの監視および市場濫用規制に関するノウハウを融合させることで、今後のデジタルコミュニケーションの監視における大胆なビジョンを実現できます」と述べています。

テクノロジーとソリューション導入のノウハウを融合し、複雑さに対応

規制当局による監視強化、AIの急速な導入、そしてデジタルコミュニケーションチャネルの多様化に伴い、コミュニケーションの監視はますます困難になりつつあります。Shieldは、スケーラビリティ、自動化、そしてインサイト重視の高度なテクノロジーを提供しています。一方PwCは、金融機関による監視戦略の策定、運用モデルの設計、導入リスクの管理をサポートし、システムの導入が社内外の期待に応えるよう深い専門知識を提供します。

ShieldとPwCの提携分野は、テクノロジーだけにとどまりません。説明可能かつ効果的、そして規制上の課題に対応するコンプライアンスレベルの達成まで、包括的なサポートを提供します。データソーシング、リスクモデルの調整、テスト、ガバナンスに至るまで、この提携は、金融機関が業界標準よりも迅速にソリューションを導入できるよう支援します。

Shieldは、ガートナーの2025年度マジック・クアドラント™において、規制コンプライアンス分野でトップ3ベンダーにランクインし、AI/ML、コネクター、ポリシー管理分野では1位を獲得し、ビジョナリーに認定されました。PwCは、複雑な監視プログラムの提供と規制当局による精査における金融機関の支援において実績を持つ、市場濫用監視スペシャリストからなる専任チームを擁しています。両社は今回の提携を通じて、テクノロジーを信頼性が高く、防御可能なソリューションへと転換する支援を提供し、測定可能な成果を実現します。

Shieldについて

Shieldは、金融機関向けに特別に設計された、デジタルコミュニケーション ガバナンスとアーカイブ向けとしては業界で最も包括的なソリューションを提供しています。ガートナーによってデジタルコミュニケーション ガバナンスおよびアーカイブ分野のビジョナリーに認定されたShieldのプラットフォームは、AIを活用したイノベーションと深い規制に関するノウハウを組み合わせることで、コンプライアンスの簡素化、セキュリティの強化、そして効率性の向上を実現します。詳細はshieldfc.comをご覧ください。

PwCについて

PwCは、社会における信頼を築き、重要な課題を解決することを存在意義としており、世界149か国に及ぶグローバルネットワークに37万人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスを提供しています。詳細な情報ならびにお客さまの課題に関するお問い合わせについては、www.pwc.comをご覧ください。

