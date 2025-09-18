Shield与PwC UK达成战略合作，提供面向未来的通信合规解决方案

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数字通信治理与归档领域的领先AI平台Shield今日宣布与全球最受信赖的专业服务公司之一PwC UK达成合作。此次联盟将Shield的统一云原生解决方案与PwC在通信监控实施、监管合规及复杂项目执行方面的专业知识相结合。

该合作旨在支持机构进行通信监控方法的现代化升级，帮助其规模化、自信地实施先进且主动的风险管理方案。双方联合提供的端到端解决方案旨在满足不断演变的监管要求，加速技术落地并实现对数字通信的更有效监督。

Shield首席执行官兼联合创始人Shiran Weitzman表示：“这不仅是一次合作，更是向市场传递的一个信号——通信合规可以兼具变革性与可信度。我们将与PwC携手，帮助企业对通信监管进行现代化改造，在抵御风险与漏洞的同时提升运营效率。”

PwC UK合伙人Graham Ure表示：“我们的客户希望减少干扰，以更低的年度成本获得更高的灵活性，从而部署能够应对现有风险和新风险的模型。此次合作实现了未来电子通信监控的大胆愿景，将Shield的AI优先平台与PwC的监控和市场滥用专业知识相结合。”

融合技术与交付专业知识以应对复杂挑战

随着企业面临更严格的监管审查、AI的快速普及以及更广泛的数字通信渠道，通信监控正变得愈发具有挑战性。Shield提供专为规模化、自动化与洞察构建的先进技术。PwC则通过其深厚的专业知识为这一合作提供补充，助力机构定义监控策略、设计运营模式、管理实施风险，并确保系统部署符合内外部预期。

Shield与PwC的强强联手不仅限于技术层面。双方提供了一条受到全方位支持的路径，确保合规成果可解释、有效且能经受监管挑战。从数据采集和风险模型调优到测试和治理，该合作将帮助机构实现超越行业标准的快速部署。

Shield已被评为Gartner 2025年魔力象限(Magic Quadrant™)的“远见者”，在监管合规领域位列供应商前三，并在AI/机器学习、连接器与策略管理方面排名第一。PwC则拥有一支专注于市场滥用监控的专家团队，在交付复杂的监控项目及支持企业应对监管审查方面拥有卓越的往绩。双方共同助力将技术转化为可信赖、可论证的成果，进而交付可量化的成效。

关于Shield

Shield是行业内最全面的数字通信治理与归档解决方案，专为金融机构设计。Shield平台被Gartner评为数字通信治理与归档领域的“远见者”，将AI驱动的创新与深厚的监管专业知识相结合，以简化合规、强化安全并释放效率。如需了解更多信息，请访问shieldfc.com。

关于普华永道

PwC的宗旨是在社会中建立信任并解决重要问题。我们的成员机构网络遍及149个国家和地区，超过37万名员工致力于在审计、咨询和税务领域提供高质量的服务。如需了解更多信息并告诉我们您所关注的事项，请访问www.pwc.com。

