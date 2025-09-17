-

アンダーセン・コンサルティング、カナダのチャーターを提携ファームに追加

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、IT戦略、マネージドサービス、アプリケーションデリバリーを専門とするカナダのコンサルティング会社であるチャーターと提携契約を締結し、デジタルトランスフォーメーション分野の強化を発表しました。

1997年に設立されたチャーターは、「ビジネスを最優先する」マインドセットと深い技術的ノウハウを有し、ITアドバイザリー、クラウドインフラ、サイバーセキュリティ、アプリケーション開発、プロジェクトデリバリー、ビジネスアーキテクチャといったテクノロジープロジェクトに関するサービスを提供しています。チャーターは、従来型の大企業、政府機関、サービスプロバイダー、そして中堅のクライアントに対し、システムの実装、ネットワークインフラ、そして顧客向けアプリケーションの構築を、戦略策定から導入までのライフサイクルアプローチを通じて支援を行います。

チャーターの社長であるケリー・ミッチェルは、「チャーターは、ITに由来する複雑さを解消し、組織が自信を持って事業を展開できるよう支援することを常にその目標としてきました。アンダーセン・コンサルティングとの提携により、当社の統合型で、ビジネスニーズに沿ったソリューションを新たな市場に展開し、意義ある長期的成果をもたらすサポートを提供することができます」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「チャーターのテクノロジーインフラと戦略を統合する能力は、当社のプラットフォームを力強く補完するものです。また、従来型の大企業、政府機関、サービスプロバイダー、そして中堅のクライアント層における同社の深いノウハウと基幹システム刷新へのフォーカスを組み合わせることで、デジタル変革を推進する組織に短期間で価値をもたらすことができるでしょう」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

