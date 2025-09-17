KBS se asocia con Rimini Street para acelerar su visión de IA

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de soluciones integrales de soporte, gestión e innovación de software empresarial y proveedor líder de soporte externo para software Oracle, SAP y VMware, anunció hoy que Korean Broadcasting System (KBS) se ha asociado con Rimini Street para brindar soporte a su SAP ECC 6.0, una medida estratégica que ha ayudado a financiar y acelerar su visión de IA.

El futuro basado en IA de KBS se sustenta en los valiosos datos almacenados en su sistema SAP central, una fuente que abarca más de 20 años de información única para la organización. Al basarse en este rico recurso, KBS planea crear múltiples proyectos de IA y programas en curso para maximizar las capacidades de talento, mejorar la comercialización de programas nuevos y aumentar las eficiencias operativas en toda la organización.

Cuando KBS enfrentó la presión de SAP para abandonar sus licencias perpetuas y pasar a S/4HANA, la emisora se mantuvo firme en su postura de que debían priorizar las necesidades empresariales antes que las exigencias de los proveedores. KBS decidió renunciar a la costosa y disruptiva migración a S/4HANA exigida por SAP y, en su lugar, adoptó una estrategia de ERP compatible brindada por Rimini Street, que ofrecía flexibilidad, ahorro y control mayores para su planificación y calendario de TI.

“Nuestro sistema SAP ECC 6.0 altamente personalizado es nuestro diferenciador competitivo y almacena una increíble cantidad de datos en nuestros procesos de talentos, financieros y operativos, todo ello sirve como combustible para nuestras iniciativas de IA”, señaló Goo Yub Nah, director de TI de KBS. “Evaluamos nuestras opciones con cuidado y decidimos que mantener nuestros sistemas actuales con el soporte experto de Rimini Street sería la forma más inteligente y rápida de hacer realidad nuestra visión de IA, como así también de financiarla”.

Rimini Street ayuda a KBS a reducir los gastos generales de TI y cubrir las lagunas de conocimiento críticas

El paso de soporte de proveedores al Soporte de Rimini para SAP redujo los aranceles de mantenimiento de software anual de KBS en un 50 %. Con la calidad, velocidad y alcance de la cobertura brindada, KBS pudo reducir aún más sus gastos generales anteriormente inmovilizados en ciclos de actualización interminables y la contratación de recursos de ingeniería adicionales para el soporte personalizado no cubierto por SAP. La sociedad con Rimini Street continúa cerrando brechas críticas en ERP y conocimiento técnico.

“Desde el punto de vista profesional, más allá del ahorro de gastos, el mayor beneficio para mi equipo es el de tener acceso al talento en ingeniería global de Rimini Street, las 24 horas, los 7 días de la semana. Cuando hacemos una llamada, responden con rapidez. Su equipo es muy experimentado, proactivo y capaz de resolver nuestros problemas más complejos con facilidad”, manifestó Eun Bi Park, gerente de SAP ERP, módulo de RR. HH. (impuestos) de KBS.

“KBS es una parte esencial de la vida diaria de los ciudadanos coreanos, apreciado durante casi 100 años por sus programas memorables, incluso transformadores”, dijo Hyungwook Kim, vicepresidente global y director general de Rimini Street Korea. “Nos enorgullece servir como un socio de TI de confianza para abrir paso a la próxima generación de crecimiento, entretenimiento y relato de la emblemática emisora”.

Obtenga información sobre la manera en que Rimini Street resuelve los complejos desafíos de soporte e interoperabilidad de SAP para KBS aquí.

