Thredd与Reap宣布开展全球合作以拓展支付卡项目

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的新一代支付处理商Thredd今日宣布与金融科技跨国公司Reap进一步深化合作伙伴关系，后者提供稳定币支持的支付卡项目、白标稳定币发卡服务及大规模法币跨境支付平台。Thredd将为Reap的实体卡与虚拟卡项目提供任务关键型基础设施支持，助力其业务扩展至美国和拉丁美洲市场。

随着Reap通过稳定币基础设施持续扩张，其授权、交易处理、欺诈防控、令牌化技术及数字钱包集成等业务将全面依托Thredd的技术支持。

自2021年合作以来，Thredd已助力Reap实现支付卡交易量从每月数千笔跃升至数百万笔的跨越式增长。通过Thredd专属解决方案及支持团队，Reap如今可处理很高的每秒交易量（TPS），集成稳定币还款功能，并享受全天候技术与账户级支持，助力客户无忧启动项目。

Thredd首席执行官Jim McCarthy表示，“此次合作让Reap能专注于产品创新，而Thredd为其扩张提供底层支撑，使企业、B2B及B2B2C客户（尤其是在快速演进的市场中）能快速、安全地发行支付卡。从初始设计到令牌化与欺诈防护，我们的基础设施专为应对高速增长与复杂需求而构建。”

Reap联合创始人Daren Guo表示，“我们很高兴与Thredd合作，通过稳定币基础设施为主要贸易走廊的客户提供更高效的资金流动解决方案。在业务强劲增长的基础上，我们正着力扩展基础设施，通过集成商业账户与嵌入式金融解决方案，帮助客户更好地连接和优化其财务运营。”

Thredd与Reap的合作印证了模块化支付基础设施与深度技术结合如何赋能金融科技企业跨境快速扩展业务，使支付卡项目逐步发展为全球日常金融基础设施。

关于Reap

Reap是一家全球金融科技公司，通过构建支持稳定币的基础设施，为全球企业提供金融互联与普惠服务。

我们的使命是通过融合传统金融与数字资产，打破经济壁垒并连接关键金融市场，将全球金融体系重塑为更高效互联的资金流动网络。Reap作为亚洲地区率先将稳定币整合至解决方案的行业先驱，始终引领金融创新浪潮。

2024年，Reap处理的稳定币资金流交易量已达数十亿美元规模，这反映出全球企业正在快速接纳稳定币技术。从支持稳定币的企业支付卡到跨境结算业务，我们通过集成式商业账户与嵌入式金融解决方案，持续优化企业财务运营效率，助力全球企业实现规模化增长。

Reap是一家完成A轮融资的创新企业，拥有强大的投资机构网络支持，投资方包括Acorn Pacific Ventures、Arcadia Funds、HashKey Capital、Hustle Fund、Fresco Capital等知名机构。公司于2018年在香港创立，目前全球员工规模已突破200人，2023年更获评《福布斯亚洲》"100家值得关注企业"榜单新锐力量。

有关Reap的更多信息，请访问reap.co。

关于Thredd

Thredd是深受全球创新企业信赖的新一代支付处理合作伙伴，致力于帮助客户实现支付业务的现代化转型。我们每年处理数十亿笔借记卡、预付卡及信用卡交易，为遍布47个国家的超100家金融科技企业、数字银行和嵌入式金融服务商提供支持，服务范围覆盖个人消费者与企业客户。有关更多信息，请访问https://www.thredd.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。