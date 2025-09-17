-

Thredd与Reap宣布开展全球合作以拓展支付卡项目

两家企业将携手合作，快速扩展端到端支付卡项目。目前双方已在全球多个地区实现每月数百万笔交易的处理规模

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的新一代支付处理商Thredd今日宣布与金融科技跨国公司Reap进一步深化合作伙伴关系，后者提供稳定币支持的支付卡项目、白标稳定币发卡服务及大规模法币跨境支付平台。Thredd将为Reap的实体卡与虚拟卡项目提供任务关键型基础设施支持，助力其业务扩展至美国和拉丁美洲市场。

随着Reap通过稳定币基础设施持续扩张，其授权、交易处理、欺诈防控、令牌化技术及数字钱包集成等业务将全面依托Thredd的技术支持。

自2021年合作以来，Thredd已助力Reap实现支付卡交易量从每月数千笔跃升至数百万笔的跨越式增长。通过Thredd专属解决方案及支持团队，Reap如今可处理很高的每秒交易量（TPS），集成稳定币还款功能，并享受全天候技术与账户级支持，助力客户无忧启动项目。

Thredd首席执行官Jim McCarthy表示，“此次合作让Reap能专注于产品创新，而Thredd为其扩张提供底层支撑，使企业、B2B及B2B2C客户（尤其是在快速演进的市场中）能快速、安全地发行支付卡。从初始设计到令牌化与欺诈防护，我们的基础设施专为应对高速增长与复杂需求而构建。”

Reap联合创始人Daren Guo表示，“我们很高兴与Thredd合作，通过稳定币基础设施为主要贸易走廊的客户提供更高效的资金流动解决方案。在业务强劲增长的基础上，我们正着力扩展基础设施，通过集成商业账户与嵌入式金融解决方案，帮助客户更好地连接和优化其财务运营。”

Thredd与Reap的合作印证了模块化支付基础设施与深度技术结合如何赋能金融科技企业跨境快速扩展业务，使支付卡项目逐步发展为全球日常金融基础设施。

关于Reap

Reap是一家全球金融科技公司，通过构建支持稳定币的基础设施，为全球企业提供金融互联与普惠服务。

我们的使命是通过融合传统金融与数字资产，打破经济壁垒并连接关键金融市场，将全球金融体系重塑为更高效互联的资金流动网络。Reap作为亚洲地区率先将稳定币整合至解决方案的行业先驱，始终引领金融创新浪潮。

2024年，Reap处理的稳定币资金流交易量已达数十亿美元规模，这反映出全球企业正在快速接纳稳定币技术。从支持稳定币的企业支付卡到跨境结算业务，我们通过集成式商业账户与嵌入式金融解决方案，持续优化企业财务运营效率，助力全球企业实现规模化增长。

Reap是一家完成A轮融资的创新企业，拥有强大的投资机构网络支持，投资方包括Acorn Pacific Ventures、Arcadia Funds、HashKey Capital、Hustle Fund、Fresco Capital等知名机构。公司于2018年在香港创立，目前全球员工规模已突破200人，2023年更获评《福布斯亚洲》"100家值得关注企业"榜单新锐力量。

有关Reap的更多信息，请访问reap.co

关于Thredd

Thredd是深受全球创新企业信赖的新一代支付处理合作伙伴，致力于帮助客户实现支付业务的现代化转型。我们每年处理数十亿笔借记卡、预付卡及信用卡交易，为遍布47个国家的超100家金融科技企业、数字银行和嵌入式金融服务商提供支持，服务范围覆盖个人消费者与企业客户。有关更多信息，请访问https://www.thredd.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系方式

Thredd
Simeon Lando
首席营销官
press@thredd.com

Reap
Sue Ann Sim
公关与传播负责人
sueann.sim@reap.global

Industry:

Thredd

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系方式

Thredd
Simeon Lando
首席营销官
press@thredd.com

Reap
Sue Ann Sim
公关与传播负责人
sueann.sim@reap.global

More News From Thredd

Thredd成为首家通过Mastercard批发计划提供B2B旅游支付实时控制权的发卡处理机构

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的下一代全球发卡处理机构Thredd今日宣布，凭借通过Mastercard批发计划(MWP)推出的新型灵活产品代码，已成为首家为旅行社客户提供支付实时控制权的机构。这一新功能使Thredd的客户能够根据地区、产品类型和交易量更好地响应供应商需求，同时通过更高的透明度、适应性和控制力优化B2B旅游支付。 MWP旨在更好地支持旅游业的全球化特性，为旅游采购方与供应商之间的跨境支付提供更高的安全性和可预测性。根据行业反馈，该计划现已升级，可提供实时支付控制功能，使发卡机构能够实时无缝切换产品代码。这些产品代码让旅游机构能根据供应商或产品需求实时调整虚拟卡技术。Thredd是首家向客户提供这一增强功能的发卡处理机构。 Mastercard旅游业务高级副总裁Chiara Quaia表示：“Mastercard致力于打造并推广符合旅游业特定需求的支付技术。我们很高兴看到Thredd通过Mastercard批发计划推出灵活产品代码，并将继续根据行业反馈增强和升级这一解决方案，以加速虚拟卡创新，更好地支持旅游合作伙伴的需求。” Thr...

Thredd发布专家指南，应对金融项目中对更高透明度和控制权的需求

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的下一代全球支付处理商Thredd今日发布了《解开支付困局：在2025年保护并拓展你的支付业务》(Payments Unstitched: Protecting & Growing Your Payments Business in 2025)报告，就影响可持续增长的挑战为金融科技公司、金融机构、银行发起方及其他相关方提供了真知灼见。 Thredd首席执行官Jim McCarthy表示：“如今，快速推向市场和快速的创新周期持续推动我们前行，但要在金融变革的下一阶段取得成功，就需要关注一系列新的挑战。这份指南旨在收集我们生态系统中的参与者可利用的一些专家见解，以应对关键趋势，保护并拓展他们的业务。” 该指南聚焦于三大类业务挑战，以及有效应对这些挑战的潜在解决办法和工具： 至关重要的运营控制措施，这些措施需要大量人力、成本高昂且容易出错。 不断演变的欺诈和风险挑战。 监管和业务环境给合规工作带来了更多的负担和审查。 如需下载Thredd的最新指南，并获取可付诸实践的策略，以实现更自动化、由AI驱动且集成化的后台、欺...
Back to Newsroom