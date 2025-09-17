KBS nawiązuje współpracę z Rimini Street w celu szybszej realizacji wizji w zakresie AI

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz innowacyjnych rozwiązań do zarządzania o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, poinformował dzisiaj, że firma Korean Broadcasting System (KBS) nawiązała współpracę z Rimini Street w celu uzyskania wsparcia w zakresie systemu SAP ECC 6.0; dzięki tej strategicznej decyzji firma mogła sfinansować i przyspieszyć realizację swojej wizji w zakresie AI.

Zasadniczy element przyszłej działalności KBS wspomaganej AI stanowią cenne dane przechowywane w podstawowym systemie SAP firmy, w którym od ponad 20 lat gromadone są unikalne informacje dotyczące organizacji. Wykorzystując te cenne zasoby, KBS zamierza zrealizować szereg projektów w zakresie AI oraz stworzyć kilka trwałych programów w celu maksymalnego wykorzystania zdolności swoich utalentowanych pracowników, przyspieszenia wprowadzania nowych programów na rynek i zwiększenia efektywności operacyjnej w całej organizacji.

Pomimo nacisków ze strony SAP ukierunkowanych na rezygnację z wieczystych licencji i przejście na S/4HANA firma KBS pozostawała nieugięta, podkreślając konieczność priorytetowego traktowania potrzeb biznesowych, a nie wymogów dostawcy oprogramowania. KBS zdecydowała się zignorować forsowane przez SAP przejście na S/4HANA, z którym wiązałoby się wiele zakłóceń, aby zamiast tego wdrożyć plastyczną strategię w zakresie ERP dzięki współpracy z Rimini Street, która umożliwiła większą elastyczność, zapewniła większe oszczędności oraz więcej kontroli nad planem i harmonogramem działań firmy w zakresie IT.

– Nasz wysoce spersonalizowany system SAP ECC 6.0 wyróżnia nas na tle konkurencji i przechowujemy w nim ogromne ilości danych na temat naszych utalentowanych pracowników, a także informacje finansowe i dotyczące procesów operacyjnych, a wszystkie te zasoby służą nam podczas realizacji inicjatyw w zakresie AI – powiedział Goo Yub Nah, dyrektor ds. IT w KBS. – Uważnie przeanalizowaliśmy dostępne możliwości i postanowiliśmy zachować posiadane systemy, wybierając specjalistyczne wsparcie Rimini Street jako najsprytniejszy i najszybszy sposób na realizację wizji w zakresie AI oraz sfinansowanie związanych z tym działań.

Rimini Street pomaga KBS w ograniczeniu ogólnych kosztów IT i uzupełnieniu krytycznych niedoborów wiedzy

Przejście ze wsparcia dostawcy oprogramowania na rozwiązanie Rimini Support dla SAP umożliwiło KBS ograniczenie rocznych opłat z tytułu konserwacji oprogramowania o 50%. Dzięki jakości, tempie i zakresie świadczonej obsługi KBS mogła jeszcze bardziej ograniczyć koszty ogólne, które wcześniej pochłaniały niekończące się cykle aktualizacji i konieczność przeznaczania coraz więcej zasobów technicznych na świadczenie spersonalizowanego wsparcia nieobjętego usługami SAP. Współpraca z Rimini Street nieustannie eliminuje krytyczne luki w ERP i niedobory wiedzy technicznej.

– Z praktycznego punktu widzenia, oprócz oszczędności kosztów, największą zaletą dla mojego zespołu jest dostęp do globalnej puli utalentowanych inżynierów Rimini Street przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Każde zgłoszenie spotyka się z szybką reakcją. Zespół ma ogromne doświadczenie, wykazuje proaktywną postawę i jest w stanie z łatwością rozwiązywać nawet najcięższe problemy – powiedział Eun Bi Park, kierownik ds. SAP ERP, modułu HR (opodatkowanie) w KBS.

– KBS odgrywa zasadniczą rolę w codziennym życiu mieszkańców Korei, którzy od ponad 100 lat uwielbiają jej pamiętne, wręcz przełomowe programy – powiedział Hyungwook Kim, wiceprezes grupy i dyrektor generalny Rimini Street Korea. – Jesteśmy dumni, że możemy być jej zaufanym partnerem IT, wspierającym kolejną generację rozwoju, rozrywki i narracji dla dostawcy będącego niekwestionowanym symbolem świata mediów.

