Shield y PwC UK forjan una colaboración estratégica para ofrecer cumplimiento en materia de comunicaciones preparado para el futuro

Shield, una plataforma de IA líder en la gobernanza y el archivo de comunicaciones digitales, anunció hoy su colaboración con PwC UK, una de las empresas de servicios profesionales más prestigiosas del mundo. Esta alianza conjuga la solución unificada y nativa en la nube de Shield con la experiencia especializada de PwC en la supervisión de comunicaciones, el cumplimiento normativo y la ejecución de programas complejos.

Se trata de una colaboración diseñada para apoyar a las instituciones en la modernización de su enfoque de supervisión de las comunicaciones, ayudándolas a implementar un enfoque avanzado y proactivo de gestión de riesgos a gran escala y de manera confiable. Esta oferta conjunta ofrece una solución integral concebida especialmente para satisfacer las expectativas de las normativas en constante evolución, acelerar la adopción y permitir una supervisión más eficaz de las comunicaciones digitales.

“Esto es más que una colaboración, es una señal al mercado de que el cumplimiento normativo en materia de comunicaciones puede ser transformador y confiable”, afirmó Shiran Weitzman, director ejecutivo y cofundador de Shield. “Junto con PwC, estamos ayudando a las empresas a modernizar la supervisión de las comunicaciones y a defenderlas de los riesgos y vulnerabilidades, al tiempo que aceleramos la eficiencia operativa”.

“Nuestros clientes quieren menos ruido y más flexibilidad para implementar modelos que soporten los riesgos existentes y los emergentes, con un costo anual más bajo”, declaró Graham Ure, socio de PwC UK. “Nuestra colaboración ayuda a tener una visión audaz para la futura vigilancia de las comunicaciones electrónicas, al unir la plataforma basada en IA de Shield con la experiencia de PwC en materia de vigilancia y abuso de mercado”.

Combinación de tecnología y experiencia en distribución para gestionar la complejidad

La vigilancia de las comunicaciones se está volviendo cada vez más difícil, ya que las empresas se enfrentan a un mayor escrutinio regulatorio, a la rápida adopción de la IA y a una gama más amplia de canales de comunicación digital. Shield proporciona tecnología avanzada diseñada para la escalabilidad, la automatización y la obtención de información. PwC complementa esto con una experiencia notable en ayudar a las instituciones a definir estrategias de vigilancia, diseñar modelos operativos, gestionar los riesgos de implementación y garantizar que las implementaciones de los sistemas cumplan con las expectativas internas y externas.

Juntos, Shield y PwC ofrecen mucho más que tecnología. Proporcionan una ruta con soporte completo para lograr resultados de cumplimiento que sean explicables, eficaces y diseñados para resistir los desafíos en materia normativa. Desde la obtención de datos y el ajuste de modelos de riesgo hasta las pruebas y la gobernanza, esta colaboración ayudará a las instituciones a lograr una implementación rápida en comparación con lo que es habitual en el sector.

Shield ha sido reconocida como empresa “Visionaria” en el Magic Quadrant™ 2025 de Gartner, con la categoría de uno de los tres principales proveedores en materia de cumplimiento normativo y el primer puesto en IA/AA, conectores y gestión de políticas. PwC aporta la solidez de un equipo dedicado de especialistas en vigilancia del abuso de mercado, con una trayectoria probada en la ejecución de programas de vigilancia complejos y en el apoyo a las empresas a través del escrutinio normativo. Juntos, ayudamos a convertir la tecnología en productos confiables y defendibles que ofrecen resultados cuantificables.

Acerca de Shield

Shield es la solución de gobernanza y archivo de comunicaciones digitales más completa del sector, diseñada específicamente para instituciones financieras. Nombrada por Gartner como “Visionaria” en el sector de la gobernanza y el archivo de comunicaciones digitales, la plataforma de Shield combina la innovación impulsada por la IA con una profunda experiencia en materia de normativa para simplificar el cumplimiento, reforzar la seguridad y potenciar la eficiencia. Más información en shieldfc.com.

Acerca de PwC

El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas en 149 países con más de 370 000 personas comprometidas con la calidad de nuestros servicios de auditoría, asesoramiento y fiscalidad. Para más información y para contarnos lo que le importa, visítenos en www.pwc.com.

