Andersen Consulting voegt Charter toe als samenwerkend bedrijf

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn digitale transformatiemogelijkheden uit via een samenwerkingsovereenkomst met Charter, een Canadees adviesbureau dat gespecialiseerd is in IT-strategie, beheerde services en applicatielevering.

Charter, opgericht in 1997, levert technologieprojecten met een business-first mentaliteit en diepgaande technische expertise. Charter biedt IT-advies, cloudinfrastructuur, cybersecurity, applicatieontwikkeling, projectlevering en bedrijfsarchitectuur. Charter ondersteunt traditionele bedrijven, overheidsinstellingen, dienstverleners en klanten in het middensegment met implementatie, netwerkinfrastructuur en klantgerichte applicaties – geleverd via een levenscyclusbenadering van strategie tot uitvoering.

"Ons doel bij Charter is altijd geweest om de complexiteit uit IT te halen en organisaties te helpen vol vertrouwen te handelen," aldus Kelly Michell, president van Charter. "Onze samenwerking met Andersen Consulting stelt ons in staat om onze geïntegreerde, bedrijfsgerichte oplossingen naar nieuwe markten te brengen en de ondersteuning te blijven leveren die zinvolle, langetermijnresultaten oplevert."

"Charters vermogen om technologische infrastructuur en strategie te verenigen, maakt hen een sterke aanvulling op ons platform," aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “De diepgaande expertise van het bedrijf binnen traditionele ondernemingen, overheden, dienstverleners en klanten in het middensegment, gecombineerd met een focus op het moderniseren van kritieke systemen, voegt direct waarde toe aan organisaties die een digitale transformatie ondergaan.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie, AI-transformatie tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consulting, belasting, juridische zaken, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap die adviesoplossingen biedt via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.