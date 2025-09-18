Shield e PwC UK creano una collaborazione strategica e offrono la conformità delle comunicazioni già predisposta per il futuro
Shield e PwC UK creano una collaborazione strategica e offrono la conformità delle comunicazioni già predisposta per il futuro
Grazie a questa collaborazione, la piattaforma incentrata sull'AI targata Shield e la competenza di PwC in materia di vigilanza si incontrano per offrire risultati misurabili nel campo della conformità
LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Shield, piattaforma AI leader nella gestione e nell'archiviazione delle comunicazioni a livello digitale, oggi annuncia una collaborazione con PwC UK, tra le società di servizi professionali più stimate a livello mondiale. Questa alleanza coniuga la soluzione unificata e cloud nativa di Shield con la competenza specialistica di PwC nella fornitura di servizi di vigilanza e conformità normativa in materia di comunicazioni, oltre che nell'esecuzione di programmi complessi.
La collaborazione nasce per supportare le istituzioni nella modernizzazione del proprio approccio al monitoraggio delle comunicazioni e per coadiuvarle nell'implementazione di un approccio avanzato e proattivo di gestione del rischio, su larga scala e all'insegna dell'affidabilità.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatto con i media
Cassandra Morrison | cassandra.morrison@shieldfc.com
Gemma-Louise Bond gemma-louise.e.bond@pwc.com