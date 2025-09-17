Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą Charter

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting pogłębia zdolności w zakresie cyfrowej transformacji, zawierając umowę o współpracy z kanadyjską firmą konsultingową Charter, która specjalizuje się w strategii IT, usługach zarządzanych i dostawie aplikacji.

Założona w 1997 roku firma Charter realizuje projekty technologiczne, na pierwszym miejscu stawiając względy biznesowe i bogatą wiedzę techniczną, aby oferować doradztwo w dziedzinie IT, infrastruktury w chmurze, cyberbezpieczeństwa, rozwoju aplikacji, realizacji projektów i architektury biznesowej. Firma Charter wspiera tradycyjnych klientów firmowych, podmioty administracji rządowej, dostawców usług oraz klientów ze środkowego segmentu rynku za pomocą realizacji, dostarczania infrastruktury sieciowej i aplikacji ukierunkowanych na klienta, dostarczanych z zastosowaniem kompleksowego podejścia uwzględniającego cały cykl życia, od strategii aż po wykonanie.

– Charter od zawsze dąży do eliminowania zawiłości w obszarze IT i pragnie pomagać organizacjom w prowadzeniu działalności bez najmniejszych wątpliwości – powiedziała Kelly Michell, prezeska Charter. – Nawiązanie współpracy z Andersen Consulting umożliwia nam wprowadzenie zintegrowanych rozwiązań ukierunkowanych na kwestie biznesowe na nowe rynki, a jednocześnie w dalszym ciągu świadczenie wsparcia pozwalającego osiągać istotne wyniki w perspektywie długoterminowej.

– Dzięki zdolności do łączenia infrastruktury technologicznej ze strategią Charter stanowi doskonałe dopełnienie naszej platformy – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Ogromna wiedza fachowa firmy w odniesieniu do działalności tradycyjnych przedsiębiorstw, podmiotów administracji rządowej, dostawców usług i klientów ze środkowego segmentu rynku w połączeniu z naciskiem na modernizację krytycznych systemów przynosi bezpośrednie korzyści organizacjom będącym w trakcie cyfrowej transformacji.

