Rapport de segment de marché de Best : AM Best révise sa perspective pour le segment de l’assurance vie en France à Stable

Dans le nouveau Rapport de segment de marché Best « Market Segment Outlook: France Life Insurance », AM Best prévoit que le segment de l’assurance vie en France continuera à croître au cours de l’année suivante, malgré les difficultés liées à la conjoncture économique et géopolitique générale.

En 2024, le segment a enregistré une collecte nette positive à un niveau pas atteint depuis les dix dernières années, tandis que la décollecte sur les supports rachetables a diminué pour la première fois en cinq ans. AM Best note que la performance du segment est restée positive au cours des six premiers mois de 2025, alors que la collecte a continué à croître largement au-delà des projections de croissance du PIB et les flux nets sont restés à des niveaux records.

L’instabilité politique nationale et les risques géopolitiques mondiaux constituent des obstacles pour le segment, et les mesures fiscales prises par le gouvernement, notamment une taxe spéciale sur les hauts revenus appliquée en 2025, pourraient avoir un impact négatif sur les perspectives de revenus du segment. Néanmoins, le risque d’une augmentation significative des rachats s’est atténué.

