DuPont implementa o ISNetworld® no México para fortalecer a supervisão de prestadores de serviço e ajudar a garantir a conformidade na região

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A ISN, a líder global em serviços de gerenciamento de informações de prestadores e fornecedores, anunciou que a DuPont expandiu seu uso do ISNetworld para suas operações em Reynosa, no México. Com base em uma parceria estabelecida com a ISN nos Estados Unidos, a DuPont utiliza o ISNetworld para melhorar a integração e o engajamento contínuo dos prestadores, garantir a conformidade com os regulamentos do Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE, Registro de Prestadores de Serviços Especializados e Obras Especializadas) e aumentar a segurança no local de trabalho.

“O objetivo da DuPont é promover um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente, aprimorando a maneira como gerenciamos os prestadores de serviço”, disse Ernesto Lopez, supervisor de Manutenção da DuPont. “Ao ampliar nossa colaboração com a ISN para abranger o México, a DuPont está adquirindo os recursos e serviços necessários para reduzir a carga administrativa, aprimorar a prontidão dos prestadores de serviço, aumentar a visibilidade e impulsionar a adesão ao REPSE.”

A DuPont, localizada em Wilmington, Delaware, conta com uma longa reputação em promover a ciência e fornecer soluções nos segmentos de eletrônicos, recursos hídricos, proteção e tecnologias industriais. Por meio de sua parceria com a ISN, a unidade de Reynosa, no México, busca minimizar riscos e aumentar a eficiência com o uso de ferramentas e serviços da ISNetworld, como o QuickCheckTM para digitalização de crachás de colaboradores contratados, a ferramenta de treinamento on-line para fornecer incentivo no local e a integração da plataforma com o IMSS para verificar a adesão aos padrões trabalhistas locais.

“A utilização crescente do ISNetworld pela DuPont evidencia seu compromisso com a excelência em segurança e conformidade”, afirmou Brittany Surine, vice-presidente executiva de desenvolvimento de negócios da ISN. “A ISN sente-se honrada em fornecer à DuPont ferramentas e serviços que ajudarão a atender aos padrões de conformidade locais no México e aprimorar seus processos de gerenciamento de prestadores de serviço na região.”

Para obter mais informações sobre o software e os serviços líderes do setor da ISN, visite isn.com.

Sobre a ISN

A ISN é líder global em gerenciamento de informações de prestadores e fornecedores, com mais de 20 anos de experiência conectando 850 clientes contratantes em setores de que exigem grandes investimentos, com 85.000 prestadores e fornecedores ativos para promover a segurança, a saúde e a sustentabilidade no local de trabalho. As marcas da ISN incluem a ISNetworld®, uma plataforma global de gerenciamento de fornecedores e prestadores de serviços on-line, a Transparency-One®, uma plataforma de abastecimento responsável desenvolvida para trazer transparência ao gerenciamento da cadeia de suprimentos, e o Empower®, um aplicativo desenvolvido para incentivar o progresso dos trabalhadores.

A ISN conta com 14 escritórios ao redor do mundo que oferecem assistência e capacitação de alto padrão para seus clientes em mais de 85 países. A ISN se orgulha de liderar iniciativas globais para aprimorar a eficiência e eficácia dos sistemas de gerenciamento de prestadores e fornecedores, além de atuar como um fórum de renome mundial para compartilhar as melhores práticas do setor, comparar desempenho, oferecer insights de dados entre seus membros e auxiliar os tomadores de decisão, incluindo os membros do conselho, a assegurar que os riscos de prestadores e fornecedores sejam avaliados e acompanhados. Para mais informações, acesse isn.com.

Sobre a DuPont

A DuPont é líder global em inovação, com materiais e soluções de base tecnológica que ajudam a transformar indústrias e a vida cotidiana. Nossos funcionários aplicam ciência e expertise diversificadas para ajudar os clientes a desenvolver suas melhores ideias e entregar inovações essenciais em mercados-chave, incluindo eletrônicos, transporte, construção, água, saúde e segurança do trabalho. Para mais informações, acesse dupont.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.