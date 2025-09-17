-

Andersen Consulting incorpora a la firma colaboradora Charter

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía sus capacidades de transformación digital a través de un acuerdo de colaboración con Charter, una consultora canadiense que se especializa en entrega de estrategias de TI, de servicios gestionados y de aplicaciones.

Fundada en 1997, Charter implementa proyectos tecnológicos con una mentalidad centrada en el negocio y una sólida experiencia técnica. Ofrece asesoramiento en TI, infraestructura en la nube, ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones, ejecución de proyectos y arquitectura empresarial. Charter apoya a empresas tradicionales, gobiernos, proveedores de servicios y clientes del mercado medio con la implementación, la infraestructura de red y las aplicaciones orientadas al cliente mediante un enfoque de ciclo de vida que va desde la estrategia hasta la ejecución.

“Nuestro objetivo en Charter siempre ha sido simplificar la TI y ayudar a las organizaciones a avanzar con confianza”, afirmó Kelly Michell, presidenta de Charter. “Nuestra colaboración con Andersen Consulting nos permite llevar nuestras soluciones integradas y alineadas con el negocio a nuevos mercados y seguir brindando el tipo de soporte que genera resultados significativos a largo plazo”.

“La capacidad de Charter para unificar la infraestructura y la estrategia tecnológicas la convierte en un complemento sólido para nuestra plataforma”, afirmó Mark L. Vorsatz, presidente global y CEO de Andersen. “La amplia experiencia de la firma en empresas tradicionales, gobiernos, proveedores de servicios y clientes del mercado medio, junto con su enfoque en la modernización de sistemas críticos, aporta valor inmediato a las organizaciones que se encuentran en proceso de transformación digital”.

Andersen Consulting es una firma global de consultoría que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan estrategia corporativa, negocios, tecnología, transformación de IA y soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo servicios de consultoría, legales, de valuación, de movilidad global, asesoramiento fiscal y asesoría de primer nivel en una plataforma global con más de 20.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting amplía su oferta de ciberseguridad y tecnología con la incorporación de Move

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting acaba de firmar un acuerdo de colaboración con Move, empresa líder en infraestructura de TI, servicios gestionados y soluciones digitales para empresas con presencia en Noruega y Suecia. Fundada en 1989, Move ofrece servicios de consultoría, soluciones de TI y servicios gestionados. Su experiencia abarca temas de ciberseguridad, soluciones en la nube, soluciones de servidor y almacenamiento, comunicaciones de red y adopción de la IA. Move cola...

Andersen Consulting amplía sus capacidades en Asia Pacífico con VDB Loi

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía sus capacidades en Camboya, Vietnam y Laos por medio de VDB Loi, que significará la incorporación de servicios de consultoría a su oferta fiscal y legal. VDB Loi, a cargo de su director general Jean Loi, quien también es director general de Andersen en Camboya y Vietnam, se fundó en 2012 como firma fiscal y legal, y colabora con Andersen Global desde 2021. Con la incorporación de su conjunto completo de servicios de consultoría, VDB Loi...

Andersen Consulting amplía sus capacidades de capital humano con HAGER Executive Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting mejora su oferta de capital humano a través de un acuerdo de colaboración con HAGER Executive Consulting, firma especializada en servicios de directorio, búsqueda de ejecutivos y desarrollo de liderazgo. Fundada en 1996, HAGER apoya a clientes internacionales de diversos sectores, como el industrial, el sanitario y el financiero, mediante servicios de búsqueda de ejecutivos y soluciones de gobernanza. El enfoque de la firma integra un profundo...
Back to Newsroom