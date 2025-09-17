KBS與Rimini Street合作，加速實現其人工智慧願景

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端企業軟體支援與創新解決方案的全球供應商以及Oracle、SAP和VMware軟體的一流支援服務協力廠商Rimini Street, Inc.（Nasdaq: RMNI）今天宣布，韓國廣播公司（KBS）與Rimini Street合作，為其SAP ECC 6.0提供支援，這一策略舉措有助於資助並加速其人工智慧願景的實現。

KBS人工智慧未來的重點在於其核心SAP系統中儲存的寶貴資料，這些資料是該機構20多年來獨有的寶貴資訊。基於這一豐富資源，KBS計劃創建多個人工智慧專案以及持續性計畫，以最大限度地提升人才能力，縮短新節目的上線時間，並提升整個機構的營運效率。

當SAP要求KBS放棄其永久授權並遷移至S/4HANA時，該廣播公司堅定地表明立場，必須將商業需求置於供應商要求之上。於是，KBS決定放棄SAP提出的成本高昂的破壞性S/4HANA遷移方案，轉而採用由Rimini Street提供支援的組合式ERP策略，從而使其資訊科技路線圖和時間表具有更高的靈活性、成本節約能力和控制力。

KBS資訊科技總監Goo Yub Nah表示：「高度客製化的SAP ECC 6.0系統是我們的競爭優勢，儲存了我們海量的人才、財務和營運流程資料，所有這些都將助力我們人工智慧計畫的實現。我們仔細評估了各種方案，最終決定繼續由Rimini Street為現有系統提供專業支援，這將是實現人工智慧願景並為其提供資金的最明智、最快捷途徑。」

Rimini Street幫助KBS降低科技資訊間接成本並填補關鍵知識空白

以Rimini Support for SAP取代供應商支援後，KBS的年度軟體維護費用降低了50%。Rimini Support所提供的品質、速度和覆蓋範圍使KBS能夠進一步降低先前因無休止的升級循環以及為SAP未涵蓋的客製化支援而增聘工程人員所產生的間接成本。與Rimini Street的合作將持續填補ERP與技術知識領域中的關鍵缺口。

KBS SAP ERP、人力資源模組（稅務）經理Eun Bi Park表示：「從從業者的角度來看，除了節省成本之外，我的團隊的最大收穫是能夠全天候隨時聯繫到Rimini Street的全球工程人才。只要我們一個電話，他們就能迅速響應。其團隊經驗豐富、積極主動，能夠輕鬆解決我們最棘手的問題。」

Rimini Street韓國公司全球副總裁暨總經理Hyungwook Kim表示：「KBS是韓國國民日常生活中不可或缺的一部分，近百年來，因其精彩絕倫、甚至能夠改變人生的節目而深受喜愛。我們很榮幸能夠成為其可靠的資訊科技合作夥伴，助力這家廣播巨擘開啟新一代的成長、娛樂和故事講述的新篇章。」

瞭解Rimini Street如何協助KBS因應複雜的SAP支援和互操作性挑戰。

關於Rimini Street, Inc.

羅素2000指數 (Russell 2000®) 公司Rimini Street, Inc.（納斯達克代號： RMNI）是全球端對端企業軟體支援及創新解決方案供應商，Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商。該公司提供一系列全面的統一解決方案，用於運行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監控和企業應用程式最佳化、資料庫和技術軟體。該公司與《財富》100大企業、《財富》500大企業、中型企業、公共事業部門和政府機構簽訂數千份合約，他們選擇Rimini Street為其值得信賴、經驗證的關鍵任務企業軟體解決方案供應商，並獲得更好的營運成果，節省數十億美元開銷，轉而投入人工智慧和其他創新投資。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.riministreet.com ，並在 X 、 Facebook 、 Instagram 和 LinkedIn 上與Rimini Street聯絡。

