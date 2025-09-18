Shield與PwC UK達成策略性合作，提供適用於未來需求的通訊法規遵循解決方案

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位通訊治理與歸檔領域的一流AI平台Shield今日宣布與全球最受信賴的專業服務公司之一PwC UK達成合作。此次聯盟將Shield的統一雲端原生解決方案與PwC在通訊監控實施、法規遵循及複雜計畫執行方面的專業知識相結合。

該合作旨在支援機構進行通訊監控方法的現代化升級，協助其規模化、自信地實施先進且主動的風險管理方案。雙方共同提供的端對端解決方案旨在滿足不斷演變的法規要求，加快技術採用並實現對數位通訊的更有效監督。

Shield執行長兼共同創辦人Shiran Weitzman表示：「這不僅是一次合作，更是向市場傳遞的一個訊號——通訊法規遵循可以兼具變革性與可信度。我們將與PwC攜手合作，協助企業對通訊監管進行現代化改造，在抵禦風險與漏洞的同時提升營運效率。」

PwC UK合夥人Graham Ure表示：「我們的客戶希望減少干擾，以更低的年度成本獲得更高的靈活性，從而部署能夠因應現有風險和新風險的模型。此次合作實現了未來電子通訊監控的大膽願景，將Shield的AI優先平台與PwC的監控和市場濫用專業知識相結合。」

融合技術與交付專業知識以因應複雜挑戰

隨著企業面臨更嚴格的監管審查、AI的快速普及以及更廣泛的數位通訊通路，通訊監控正變得愈發具有挑戰性。Shield提供專為規模化、自動化與洞察建構的先進技術。PwC則透過其深厚的專業知識為這一合作提供補充，協助機構定義監控策略、設計營運模式、管理實施風險，並確保系統部署符合內外部預期。

Shield與PwC的強強聯手不僅限於技術層面。雙方提供了一條受到全方位支援的路徑，確保法規遵循成果可解釋、有效且能承受監管挑戰。從資料擷取和風險模型調校到測試和治理，該合作將協助機構實現超越產業標準的快速部署。

Shield已被評為Gartner 2025年魔力象限(Magic Quadrant™)的「遠見者」，在法規遵循領域名列供應商前三，並在AI/機器學習、連接器與策略管理方面排名第一。PwC則擁有一支專注於市場濫用監控的專家團隊，在提供複雜的監控計畫及支援企業因應監管審查方面擁有卓越的記錄。雙方共同協助將技術轉化為可信賴、可論證的成果，進而提供可量化的成效。

關於Shield

Shield是業界最全面的數位通訊治理與歸檔解決方案，專為金融機構設計。Shield平台被Gartner評選為數位通訊治理與歸檔領域的「遠見者」，將AI驅動的創新與深厚的監管專業知識相結合，以簡化法規遵循、強化安全並釋放效率。如欲瞭解更多資訊，請造訪shieldfc.com。

關於PwC

PwC的宗旨是在社會中建立信任並解決重要問題。我們的成員機構網路遍及149個國家和地區，超過37萬名員工致力於在稽核、顧問和稅務領域提供高品質的服務。如欲瞭解更多資訊並告訴我們您所關注的事項，請造訪www.pwc.com。

