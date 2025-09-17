-

Andersen Consulting arricchisce la sua presenza con la società collaboratrice Charter

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting estende le sue capacità di trasformazione digitale attraverso un Accordo di collaborazione con Charter, società canadese di consulenza specializzata in strategie informatiche, servizi gestiti e fornitura di applicazioni.

Creata nel 1997, Charter fornisce progetti tecnologici con un approccio incentrato sul business e profonde competenze tecniche, offrendo consulenza informatica, infrastruttura cloud, cybersicurezza, sviluppo di applicazioni, consegna di progetti e architettura aziendale. Charter supporta tradizionali clienti aziendali, enti governativi, fornitori di servizi e clienti di fascia media con implementazione, infrastruttura di rete e applicazioni rivolte ai clienti, attuate attraverso un approccio di ciclo di vita che va dalla strategia all'esecuzione.

“Noi di Charter abbiamo sempre mirato a eliminare la complessità dall'informatica e ad aiutare le organizzazioni a muoversi con fiducia”, ha dichiarato Kelly Michell, presidente di Charter. “La nostra collaborazione con Andersen Consulting ci consente di portare su nuovi mercati le nostre soluzioni integrate e allineate alle aziende e continuare a offrire il tipo di supporto che promuove risultati significativi e a lungo termine”.

“La capacità di Charter di unire infrastruttura tecnologica e strategia la rende un forte complemento per la nostra piattaforma”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La profonda competenza dell'azienda nella gestione di tradizionali clienti aziendali, enti governativi, fornitori di servizi e clienti di fascia media, abbinata a una concentrazione sulla modernizzazione dei sistemi critici, aggiunge valore immediato alle organizzazioni in fase di trasformazione digitale”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

