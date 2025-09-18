Andersen Consulting tilføjer samarbejdsfirmaet Charter

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sine digitale transformationskapaciteter gennem en samarbejdsaftale med Charter, et canadisk konsulentfirma, der er specialiseret i IT-strategi, managed services og applikationslevering.

Charter blev grundlagt i 1997 og leverer teknologiprojekter med en forretningsorienteret tankegang og dyb teknisk ekspertise, herunder inden for IT-rådgivning, cloud-infrastruktur, cybersikkerhed, applikationsudvikling, projektlevering og forretningsarkitektur. Charter hjælper traditionelle virksomheder, offentlige institutioner, tjenesteudbydere og mellemstore kunder med implementering, netværksinfrastruktur og kundeorienterede applikationer – der leveres gennem en livscyklus-tilgang fra strategi til udførelse.

"Vores mål hos Charter har altid været at fjerne kompleksiteten fra IT og hjælpe organisationer med at bevæge sig fremad med tillid," siger Kelly Michell, præsident for Charter. "Vores samarbejde med Andersen Consulting gør det muligt for os at bringe vores integrerede, forretningsorienterede løsninger til nye markeder og fortsætte med at levere den type support, der skaber meningsfulde, langsigtede resultater."

"Charters evne til at forene teknologiinfrastruktur og strategi gør dem til en stærk del af vores platform," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Virksomhedens store ekspertise med traditionelle virksomheder, offentlige myndigheder, tjenesteudbydere og mid market-kunder, kombineret med fokus på modernisering af kritiske systemer, tilfører øjeblikkelig værdi til organisationer, der gennemgår digital transformation."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 600 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

