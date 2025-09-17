-

Andersen Consulting anuncia adição da Charter como empresa colaboradora

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting expande suas capacidades de transformação digital por meio de um acordo de colaboração com a Charter, uma empresa de consultoria canadense especializada em estratégia de TI, serviços gerenciados e entrega de aplicativos.

Fundada em 1997, a Charter desenvolve projetos de tecnologia combinando uma abordagem orientada para os negócios com profundo conhecimento técnico. A empresa oferece consultoria em TI, infraestrutura em nuvem, cibersegurança, desenvolvimento de aplicativos, gestão de projetos e arquitetura de negócios. A Charter apoia empresas tradicionais, órgãos governamentais, provedores de serviços e clientes de médio porte, fornecendo soluções de implementação, infraestrutura de rede e aplicativos focados no cliente, por meio de uma abordagem de ciclo de vida completo, que vai da definição da estratégia à execução.

“Nosso objetivo na Charter sempre foi eliminar a complexidade da TI e ajudar as organizações a avançar com confiança”, disse Kelly Michell, presidente da Charter. “Nossa colaboração com a Andersen Consulting nos permite levar nossas soluções integradas e alinhadas aos negócios para novos mercados e continuar oferecendo o tipo de suporte que gera resultados significativos e de longo prazo.”

“A capacidade da Charter de unificar a infraestrutura e a estratégia tecnológica a torna um forte complemento à nossa plataforma”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A profunda expertise da empresa em clientes corporativos tradicionais, governamentais, prestadores de serviços e de médio porte, aliada ao foco na modernização de sistemas críticos, agrega valor imediato às organizações em transformação digital.”

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA e soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, além de expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 600 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras em todas as partes do mundo.

