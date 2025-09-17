Thredd與Reap宣布建立全球合作夥伴關係以擴充卡片計畫

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的下一代全球支付處理商Thredd今日宣布擴大與全球金融科技公司Reap的合作夥伴關係。Reap提供支援穩定幣的卡片計畫、白標穩定幣卡片發行服務，以及可大規模提供法定貨幣支付的跨境支付平台。Thredd將為Reap的實體和虛擬卡片計畫提供關鍵任務基礎設施，協助該公司向美國和拉丁美洲擴張。

隨著Reap透過支援穩定幣的基礎設施實現成長和擴張，其已委託Thredd在授權、交易處理、詐騙控制、代幣化和數位錢包整合等方面提供支援。

自2021年建立合作關係以來，Thredd已協助Reap將每月卡片交易處理量從數千筆提升至數百萬筆。透過Thredd的專屬解決方案和支援團隊，Reap現在可處理高每秒交易量(TPS)，整合以穩定幣為基礎的還款功能，並享受7天24小時全天候技術和帳戶級支援，協助客戶自信地啟動計畫。

Thredd執行長Jim McCarthy表示：「此次合作使Reap能夠專注于產品創新，同時由Thredd為其擴張提供支援，使企業、B2B和B2B2C客戶——尤其是快速發展市場中的客戶——能夠快速、安全地發行卡片。從初始設計到代幣化和詐騙保護，我們的基礎設施專為因應遠大的成長需求和複雜需求而建構。」

Reap共同創辦人Daren Guo表示：「我們欣然與Thredd合作，使我們能夠為主要貿易走廊的客戶帶來支援穩定幣的基礎設施，以實現更高效的資金流動。在業務強勁成長之後，我們專注于為客戶擴充基礎設施，利用我們的整合式商業帳戶和內建式金融解決方案，更好地連結和簡化其金融營運。」

Thredd與Reap的合作展示了模組化支付基礎設施在深厚技術專長的支援下，如何賦能金融科技公司快速跨邊境擴充業務，將卡片計畫轉化為日常全球基礎設施。

關於Reap

Reap是一家全球金融科技公司，透過支援穩定幣的基礎設施，為全球企業實現金融連結和獲取渠道。

我們的使命是透過融合傳統金融與數位資產，將金融格局改變為更互連的空間，以實現高效的資金流動，彌合不同經濟體之間的差距並連結關鍵金融市場。Reap是亞洲早期將穩定幣納入其解決方案的領軍企業之一。

2024年，Reap處理了數十億美元的穩定幣資金交易流，反映出全球企業對穩定幣的快速採用。從支援穩定幣的企業卡片到跨境支付，我們簡化金融營運，並透過整合式商業帳戶和內建式金融解決方案，賦能企業實現規模擴張。

Reap是一家A輪公司，由強大的投資人網路支援，包括Acorn Pacific Ventures、Arcadia Funds、HashKey Capital、Hustle Fund、Fresco Capital等。Reap于2018年在香港成立，目前在全球擁有超過200名員工，最近在《富比士亞洲》「2023年值得關注的100家企業」排行榜中被評為後起之秀。

如欲瞭解更多關於Reap的資訊，請造訪reap.co。

關於Thredd

Thredd是值得信賴的下一代支付處理合作夥伴，為希望在全球實現支付產品現代化的創新者提供支援。我們每年處理數十億筆簽帳金融卡、儲值卡和信用卡交易，服務來自47個國家的100多家金融科技公司、數位銀行和內建式金融服務提供者，涵蓋從個人到企業的客戶。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.thredd.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。