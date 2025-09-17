KBS geht Partnerschaft mit Rimini Street ein, um seine KI-Vision voranzutreiben

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Lösungen für den Support, das Management und die Innovation von Unternehmenssoftware und führender Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute bekannt, dass Korean Broadcasting System (KBS) eine Partnerschaft mit Rimini Street eingegangen ist, um Support für sein SAP ECC 6.0 zu erhalten. Dieser strategische Schritt hat dazu beigetragen, die KI-Vision des Unternehmens zu finanzieren und voranzutreiben.

Im Mittelpunkt der KI-gestützten Zukunft von KBS stehen die wertvollen Daten, die in seinem SAP-Kernsystem gespeichert sind, einer Quelle, die mehr als 20 Jahre an Informationen umfasst, die für das Unternehmen einzigartig sind. Auf der Grundlage dieser reichhaltigen Ressource plant KBS die Schaffung mehrerer KI-Projekte und laufender Programme, um die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu maximieren, die Markteinführungszeit für neue Programme zu verkürzen und die betriebliche Effizienz im gesamten Unternehmen zu steigern.

Als KBS mit dem Druck von SAP konfrontiert war, seine unbefristeten Lizenzen aufzugeben und auf S/4HANA umzusteigen, beharrte der Sender auf seiner Position, dass die geschäftlichen Anforderungen Vorrang vor den Vorgaben des Anbieters haben müssen. KBS entschied sich, den Druck von SAP für einen kostspieligen, disruptiven Umstieg auf S/4HANA nicht nachzugeben und stattdessen eine von Rimini Street ermöglichte komponierbare ERP-Strategie zu verfolgen, die mehr Flexibilität, Einsparungen und Kontrolle über die IT-Roadmap und den Zeitplan ermöglichte.

„Unser hochgradig angepasstes SAP ECC 6.0-System ist unser Wettbewerbsvorteil und speichert eine unglaubliche Menge an Daten zu unseren Talenten, Finanzen und Betriebsprozessen, die alle als Grundlage für unsere KI-Initiativen dienen werden“, sagte Goo Yub Nah, IT-Direktor bei KBS. „Wir haben unsere Optionen sorgfältig geprüft und entschieden, dass die Beibehaltung unserer bestehenden Systeme mit fachkundiger Unterstützung durch Rimini Street der klügste und schnellste Weg ist, um unsere KI-Vision zu verwirklichen und auch zu finanzieren.“

Rimini Street hilft KBS, die IT-Gemeinkosten zu senken und kritische Wissenslücken zu schließen

Durch den Wechsel vom Hersteller-Support zum Rimini-Support für SAP konnten die jährlichen Software-Wartungsgebühren von KBS um 50 % gesenkt werden. Dank der Qualität, Geschwindigkeit und des Umfangs der angebotenen Leistungen konnte KBS seine Gemeinkosten weiter senken, die zuvor durch endlose Upgrade-Zyklen und die Bereitstellung zusätzlicher technischer Ressourcen für den von SAP nicht abgedeckten Anpassungssupport entstanden waren. Die Partnerschaft mit Rimini Street schließt weiterhin kritische Lücken im Bereich ERP und technisches Wissen.

„Aus Sicht eines Praktikers ist der größte Vorteil für mein Team neben den Kosteneinsparungen der rund um die Uhr verfügbare Zugang zu den globalen Engineering-Talenten von Rimini Street. Wenn wir anrufen, reagieren sie schnell. Ihr Team ist sehr erfahren, proaktiv und in der Lage, unsere schwierigsten Probleme mühelos zu lösen“, sagte Eun Bi Park, SAP ERP, HR Module (Tax) Manager bei KBS.

„KBS ist ein wesentlicher Bestandteil des Alltags der Bürger Koreas und seit fast 100 Jahren für seine unvergesslichen, sogar lebensverändernden Programme beliebt“, sagte Hyungwook Kim, GVP und General Manager von Rimini Street Korea. „Wir sind stolz darauf, als vertrauenswürdiger IT-Partner dabei zu helfen, die nächste Generation von Wachstum, Unterhaltung und Storytelling für diese Ikone des Rundfunks einzuläuten.“

Erfahren Sie hier, wie Rimini Street komplexe SAP-Support- und Interoperabilitätsprobleme für KBS löst.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio einheitlicher Lösungen zum Ausführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Dafür hat das Unternehmen Tausende von Verträgen mit Fortune Global 100- und Fortune 500-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen sowie öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die sich für Rimini Street als ihren vertrauenswürdigen, bewährten Anbieter für geschäftskritische Unternehmenssoftware entschieden haben. So haben sie bessere Betriebsergebnisse erzielt, Milliarden von US-Dollar eingespart und Investitionen in KI und andere Innovationen finanziert.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Wörtern wie „vermuten“, „annehmen“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnten“, „derzeit“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „zukünftig“, „beabsichtigen“, „können“, „möglicherweise“, „Ausblick“, „planen“, „möglich“, „Ziel“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „scheinen“, „anstreben“, „sollten“, „werden“, „würden“ oder anderen ähnlichen Wörtern, Sätzen oder Ausdrücken erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können in erheblichem Maß abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem, Rechtsstreitigkeiten, Vereinbarungen und Gerichtsbeschlüsse im Zusammenhang mit Oracle, die Einstellung der Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle und die Auswirkungen auf die künftigen Umsätze und Kosten im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen; Veränderungen des geschäftlichen Umfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich makroökonomischer Trends, geopolitischer Spannungen und Veränderungen der Wechselkurse sowie der allgemeinen finanziellen, wirtschaftlichen, regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken, die Entwicklung des Marktes für Unternehmenssoftwaremanagement und -support und unsere Fähigkeit, den Markt zu gestalten, um Kunden zu gewinnen und zu binden und unseren Kundenstamm weiter zu erschließen; der starke Wettbewerb innerhalb der Branche für Software-Supportdienstleistungen und unsere Pläne hinsichtlich unseres Preismodells; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen sowie der Produkte und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich einführen werden; unsere Erwartungen in Bezug auf neue Produktangebote, Partnerschaften und Allianzprogramme, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Partnerschaft mit ServiceNow; unsere Fähigkeit, unseren Umsatz zu steigern und den Umsatz genau zu prognostizieren, zusammen mit den Ergebnissen aller Maßnahmen zur Kostenkontrolle im Hinblick auf die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots; die erwarteten Auswirkungen des Personalabbaus im letzten und laufenden Geschäftsjahr und die damit verbundenen Umstrukturierungskosten; Schätzungen unseres adressierbaren Gesamtmarktes und Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen unserer Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Variabilität unseres Verkaufszyklus; Risiken in Bezug auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, die Kundenbindungsrate exakt vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams; unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu rekrutieren; unsere Geschäftsplanung, unsere Fähigkeit, in Zukunft zu wachsen und unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Volatilität unseres Aktienkurses; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um höhere Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; Risiken im Zusammenhang mit unserer globalen Geschäftstätigkeit; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cybersicherheitsbedrohungen zu verhindern; alle etwaigen Mängel im Zusammenhang mit GenAI-Technologien, die möglicherweise von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern genutzt werden; unsere Fähigkeit, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Rechnungslegung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu schützen und weiterzuentwickeln; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse von Steuerpositionen, die wir einnehmen; Zollkosten (einschließlich Zollerleichterungen oder der Möglichkeit, Zölle zu mindern, angesichts neuer oder erhöhter Zölle, die von der Regierung der Vereinigten Staaten eingeführt wurden, und der Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen seitens der betroffenen Länder); das Versäumnis unsererseits, angemessene Steuerrücklagen zu bilden; nachteilige Entwicklungen und Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder neuen Rechtsstreitigkeiten; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren Nettobetriebsverlusten zu realisieren; jegliche negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen auf unsere Reputation oder unsere Geschäftstätigkeit und die Exposition unseres Unternehmens gegenüber zusätzlichen Kosten oder Risiken durch unsere Berichterstattung über solche Themen; unsere Fähigkeit, unser gutes Ansehen bei der Regierung der Vereinigten Staaten und internationalen Regierungen zu wahren und neue Verträge mit staatlichen Behörden abzuschließen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und betrieblichen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko; die Frage, ob unsere Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausreichen, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch dieses Programm zu steigern; Ungewissheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden beeinträchtigen; und die Faktoren, die unter der Überschrift „Risk Factors“ im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q, der am 31. Juli 2025 eingereicht wurde, erörtert und regelmäßig in den zukünftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formular 10-K, den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, den aktuellen Berichten auf Formular 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der U.S. Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street erwartet, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street im Licht späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Rimini Street kann sich möglicherweise dafür entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Rimini Street nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder.

© 2025 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.