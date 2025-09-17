Andersen Consulting signe un accord de collaboration avec le cabinet Charter

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi d’étendre ses capacités de transformation numérique grâce à un accord de collaboration passé avec Charter, un cabinet de conseil canadien spécialisé dans la stratégie informatique, les services gérés et la fourniture d’applications.

Fondé en 1997, Charter réalise des projets technologiques en adoptant une approche axée sur l’entreprise et en mettant à profit une expertise technique approfondie. Le cabinet propose des conseils informatiques, des infrastructures cloud, des solutions de cybersécurité, le développement d’applications, la livraison de projets et des architectures d’entreprise. Charter accompagne les entreprises traditionnelles, les administrations publiques, les fournisseurs de services et les clients du marché intermédiaire dans la mise en œuvre d’infrastructures réseau et d’applications d’interface avec les clients, le tout en adoptant une approche axée sur le cycle de vie, de la stratégie à l’exécution.

« Chez Charter, notre objectif a toujours été de simplifier l’informatique et d’aider les organisations à évoluer en toute confiance », a déclaré Kelly Michell, président de Charter. « Notre collaboration avec Andersen Consulting va nous permettre de proposer nos solutions intégrées et alignées sur les activités sur de nouveaux marchés, tout en continuant à offrir un accompagnement générant des résultats significatifs et durables. »

« La capacité de Charter à unifier les infrastructures technologiques et la stratégie en fait un complément solide à notre plateforme », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen. « L’expertise approfondie du cabinet acquise auprès d’entreprises traditionnelles, d’administrations publiques, de prestataires de services et de PME, associée à une attention particulière portée à la modernisation des systèmes critiques, apporte une valeur ajoutée immédiate aux organisations en pleine transformation numérique. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines des services-conseils, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

