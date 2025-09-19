Autel Energy alimente le plus grand projet public de recharge de bus électriques en Afrique du Sud, au Cap, et soutient la transition d'une flotte de 120 bus d'ici 2025

DUBAI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Autel Energy, leader international des solutions de recharge intelligentes et durables pour véhicules électriques, a annoncé aujourd'hui son rôle central dans l'initiative la plus ambitieuse d'Afrique du Sud en matière de transports publics électriques : l'électrification de la flotte de bus du Cap. Grâce à sa technologie avancée MaxiCharger DC Fast (150–240 kW), alimente le plus grand centre public de recharge de bus électriques du pays – qui figure également parmi les plus importants d'Afrique – permettant ainsi la mise en service de 120 bus électriques d'ici décembre 2025.

Le projet, réalisé en partenariat avec STS Tech Group, est centré sur le dépôt Arrowgate, de Cape Town, qui fonctionne grâce à un système hybride solaire-réseau. Cette intégration met en évidence la capacité d'Autel Energy à fournir des infrastructures de recharge à la fois prêtes pour les énergies renouvelables et pérennes, garantissant une disponibilité maximale, un rendement élevé et une durabilité à long terme.

Actuellement, le dépôt fonctionne avec 30 unités MaxiCharger DC Fast, dont la capacité passera à 50 unités d'ici la fin de l'année. Ces chargeurs prennent en charge les 68 bus électriques BYD B12 déjà en service dans la ville – chacun pouvant transporter 65 passagers avec une autonomie allant jusqu'à 240 km par charge – et seront étendus pour desservir 120 bus d'ici la fin 2025. Cette transition permettra d'éliminer environ 18 000 tonnes d'émissions de CO₂ par an, soit l'équivalent de plus de 4 000 véhicules retirés des routes du Cap.

Conçu pour les applications publiques et les flottes à fort trafic, le MaxiCharger DC Fast dispose d'avantages tels que :

une architecture modulaire pour une puissance évolutive et une maintenance simplifiée ;

pour une puissance évolutive et une maintenance simplifiée ; un rendement de 98 % pour réduire les coûts d'exploitation et maximiser le retour sur investissement ;

pour réduire les coûts d'exploitation et maximiser le retour sur investissement ; Plusieurs options de connecteurs (CCS, CHAdeMO, GB/T) pour une compatibilité universelle ;

pour une compatibilité universelle ; une protection étanche IP65 pour résister aux climats difficiles de l'Afrique ;

pour résister aux climats difficiles de l'Afrique ; une intégration d'Autel Cloud pour la surveillance à distance, la gestion intelligente de la charge et les diagnostics ;

pour la surveillance à distance, la gestion intelligente de la charge et les diagnostics ; un écran interactif de 27 pouces pour une utilisation conviviale et l'affichage d'informations publiques.

« Autel a démontré qu’il s’agit véritablement d’un produit de classe mondiale, alliant technologie innovante, fiabilité et performance. Ce qui nous a tout autant marqué que le produit en lui-même, c’est le niveau de soutien offert – réactif, professionnel et toujours orienté vers les solutions. Cette combinaison a non seulement permis un déploiement du projet sans accroc, mais elle nous a également donné une totale confiance tout au long du processus. La contribution d’Autel a été un facteur déterminant pour assurer la réussite de ce projet, et nous sommes impatients de poursuivre ce partenariat », a déclaré Mike Pritchard, PDG de STS Tech Group.

Ce projet emblématique soutient directement les ambitions de mobilité propre du Cap ainsi que les objectifs plus larges de durabilité de l’Afrique du Sud, en offrant aux citoyens un air plus pur, des transports plus silencieux et une mobilité quotidienne fiable.

« Ce projet au Cap constitue une étape majeure, non seulement pour l’Afrique, mais aussi pour la transition internationale vers la mobilité propre. Chez Autel Energy, notre mission est de promouvoir l’adoption des véhicules électriques en proposant des solutions de recharge intelligentes, évolutives et prêtes pour les énergies renouvelables. En garantissant une intégration fluide avec des sources renouvelables comme le solaire et l’éolien sur l’ensemble de notre portefeuille de solutions de recharge, nous démontrons comment les villes peuvent bâtir des infrastructures pérennes qui réduisent les émissions tout en garantissant un transport public fiable. L’Afrique est une région stratégique pour le développement de l’e-mobilité, et nous sommes fiers de jouer un rôle central dans la construction de son avenir en matière de transport durable », a déclaré Kemin Zuo, directeur régional d’Autel IMEA DMCC.

En tant que fournisseur international, les solutions de recharge DC d'Autel Energy vont des chargeurs rapides DC de 50 kW aux systèmes ultra-rapides de 1,44 mégawatt, destinés aux applications résidentielles, commerciales, aux flottes et aux transports lourds. Avec plus d'un million de chargeurs expédiés dans plus de 70 pays, Autel Energy continue d'offrir l'innovation et la fiabilité nécessaires pour promouvoir la transition internationale vers une mobilité propre.

