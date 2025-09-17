スレッドとリープ、カードプログラム拡大に向けたグローバルパートナーシップを発表

ロンドン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 次世代型グローバル決済プロセッサーのリーディングカンパニーであるスレッドは、リープとのパートナーシップ拡大を発表しました。リープは、ステーブルコイン対応のカードプログラム、ホワイトラベルによるステーブルコインカードの発行、大規模な法定通貨による支払いを可能とするクロスボーダー決済プラットフォームを提供するグローバルフィンテック企業です。スレッドは、リープが展開する物理カードおよびバーチャルカードプログラムを支える基幹インフラを提供し、リープの米国およびラテンアメリカ市場への事業拡大を支援します。

リープは、ステーブルコイン対応のインフラを活用して成長・拡大を進める中で、認証、取引処理、不正防止対策、トークン化、デジタルウォレット統合に関するサポートをスレッドに委託しています。

2021年のパートナーシップ締結以来、スレッドはリープが月間数千件規模のカード取引処理から月間数百万件規模へと拡大することを可能にしてきました。スレッドの専任ソリューションチームおよびサポートチームの支援により、リープは現在、高い毎秒取引処理量（TPS）を管理し、ステーブルコインを基盤とした返済機能を統合し、24時間365日の技術およびアカウントレベルのサポート体制のもとで運営されています。これにより、クライアントは安心してプログラムを開始できる環境が整っています。

「この提携により、リープは製品の革新に専念できる一方、スレッドが事業拡大を支え、とくに急速に進化する市場において企業、B2B、B2B2Cのクライアントが迅速かつ安全にカードを発行できるようになりました」とスレッドのCEOであるジム・マッカーシーは述べています。「初期設計からトークン化、不正防止に至るまで、スレッドのインフラは野心的な成長と複雑なニーズに対応できるよう構築されています」

「主要な貿易ルートにおけるクライアントにステーブルコイン対応のインフラを提供し、より効率的な資金移動を実現できることを、スレッドとの提携によって実現でき、大変うれしく思います」と、リープの共同創業者であるダレン・グオは述べています。「事業の堅調な成長を受け、リープはインフラの拡張に注力しており、統合型ビジネス口座と組み込み金融ソリューションを通じて、クライアントが財務業務をより効果的につなげ、効率化できるよう支援しています」

スレッドとリープのパートナーシップは、高度な技術的専門性に支えられたモジュール型の決済インフラが、フィンテック企業による国境を越えた事業拡大を可能にし、カードプログラムを日常的なグローバルインフラへと迅速に変えていく力を持つことを示しています。

リープについて

リープは、ステーブルコイン対応のインフラを通じて、世界中の企業に金融の接続性とアクセスを提供するグローバルフィンテック企業です。

当社の使命は、伝統的な金融とデジタル資産を融合させることで、分断された経済圏をつなぎ、主要な金融市場を結びつけ、より効率的な資金移動を実現する相互接続性の高い金融環境へと変革することです。

2024年、リープはステーブルコインによる取引フローを数十億ドル規模で処理し、ステーブルコインが世界中の企業で急速に普及していることを示しました。ステーブルコイン対応の法人カードからクロスボーダー決済に至るまで、当社は統合型ビジネス口座と組み込み金融ソリューションを通じて、財務業務の効率化と企業の事業拡大を支援しています。

リープは、Acorn Pacific Ventures、Arcadia Funds、HashKey Capital、Hustle Fund、Fresco Capitalなど強力な投資家ネットワークの支援を受けるシリーズA企業です。2018年に香港で設立され、現在は世界中で200名以上の従業員を擁しています。最近では、「Forbes Asia 100 To Watch 2023」において注目の新星として認められました。

リープに関する詳細は、reap.coでご覧いただけます。

スレッドについて

スレッドは、世界中で決済サービスの近代化を目指す革新的な企業にとって、信頼できる次世代決済処理パートナーです。年間数十億件のデビットカード、プリペイドカード、クレジットカード取引を処理し、47か国に拠点を置く100社以上のフィンテック企業、デジタル銀行、組み込み金融プロバイダーに、個人向けから法人向けまで幅広くサービスを提供しています。詳細は、https://www.thredd.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。