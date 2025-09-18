Shield et PwC UK forment une alliance stratégique pour offrir une conformité des communications évolutive

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Shield, une plateforme d’IA de premier plan pour la gouvernance et l’archivage des communications numériques, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec PwC UK, l’un des cabinets de services professionnels les plus réputés au monde. Cette alliance associe la solution unifiée et basée sur le cloud de Shield à l’expertise spécialisée de PwC en matière de surveillance des communications, de conformité réglementaire et d’exécution de programmes complexes.

Cette collaboration vise à aider les institutions à moderniser leur approche de la surveillance des communications, en les aidant à mettre en œuvre une approche avancée et proactive de la gestion des risques à grande échelle et en toute confiance. Cette offre conjointe fournit une solution de bout en bout conçue pour répondre aux attentes réglementaires en constante évolution, accélérer l’adoption et permettre une surveillance plus efficace des communications numériques.

« Il s’agit plus que d’une simple collaboration, c’est un signal envoyé au marché pour lui montrer que la conformité en matière de communication peut être à la fois transformatrice et fiable », déclare Shiran Weitzman, directeur général et cofondateur de Shield. « En collaboration avec PwC, nous aidons les entreprises à moderniser la surveillance des communications et à se protéger contre les risques et les vulnérabilités tout en accélérant leur efficacité opérationnelle. »

« Nos clients veulent moins de bruit et plus de flexibilité pour déployer des modèles qui prennent en charge les risques existants et nouveaux, à un coût annuel moindre », déclare Graham Ure, associé chez PwC UK. « Notre collaboration permet d’envisager une vision audacieuse de la surveillance future des communications électroniques, en associant la plateforme basée sur l’IA de Shield à l’expertise de PwC en matière de surveillance et d’abus de marché. »

Combiner technologie et expertise en matière de prestation pour naviguer dans la complexité

La surveillance des communications devient de plus en plus difficile à mesure que les entreprises sont confrontées à une surveillance réglementaire accrue, à l’adoption rapide de l’IA et à un éventail plus large de canaux de communication numériques. Shield fournit une technologie avancée conçue pour l’évolutivité, l’automatisation et la perspicacité. PwC complète cette offre par une expertise approfondie dans l’aide aux institutions pour définir leur stratégie de surveillance, concevoir des modèles opérationnels, gérer les risques liés à la mise en œuvre et s’assurer que les déploiements de systèmes répondent aux attentes internes et externes.

Ensemble, Shield et PwC offrent plus qu’une simple technologie. Ils fournissent un parcours entièrement pris en charge pour obtenir des résultats de conformité explicables, efficaces et conçus pour résister aux défis réglementaires. De l’approvisionnement en données et l’ajustement des modèles de risque aux tests et à la gouvernance, cette collaboration aidera les institutions à réaliser un déploiement rapide par rapport à la norme du secteur.

Shield a été reconnu comme un visionnaire dans le 2025 Magic Quadrant™ de Gartner, avec le statut de 3e fournisseur pour la conformité réglementaire et de n° 1 dans les domaines de l’IA/ML, des connecteurs et de la gestion des politiques. PwC apporte la force d’une équipe dédiée de spécialistes de la surveillance des abus de marché, qui a fait ses preuves dans la mise en œuvre de programmes de surveillance complexes et l’accompagnement des entreprises dans le cadre des contrôles réglementaires. Ensemble, nous contribuons à transformer la technologie en résultats fiables et défendables qui donnent des résultats mesurables.

À propos de Shield

Shield est la solution de gouvernance et d’archivage des communications numériques la plus complète du secteur, spécialement conçue pour les institutions financières. Nommée « visionnaire » par Gartner dans le secteur de la gouvernance et de l’archivage des communications numériques, la plateforme de Shield combine l’innovation alimentée par l’IA et une expertise réglementaire approfondie pour simplifier la conformité, renforcer la sécurité et libérer l’efficacité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur shieldfc.com.

A propos de PwC

Chez PwC, notre objectif est d’instaurer la confiance dans la société et de résoudre des problèmes importants. Nous sommes un réseau de cabinets présents dans 149 pays et comptant plus de 370 000 collaborateurs qui s’engagent à fournir des services d’assurance, de conseil et de fiscalité de qualité. Pour en savoir plus et nous faire part de vos préoccupations, rendez-vous sur www.pwc.com.

