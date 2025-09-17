Thredd y Reap anuncian una alianza global para expandir sus programas de tarjetas

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, procesador global de pagos líder de próxima generación, anunció hoy la expansión de su asociación con Reap, una empresa global de tecnología financiera que ofrece programas de tarjetas compatibles con monedas estables, emisión de tarjetas de marca blanca con monedas estables y una plataforma de pagos transfronterizos que ofrece pagos en moneda fiduciaria a gran escala. Thredd proporcionará la infraestructura esencial que impulsa los programas de tarjetas físicas y virtuales de Reap, lo que permitirá la expansión de la compañía en Estados Unidos y Latinoamérica.

A medida que Reap crece y se expande a través de una infraestructura habilitada para monedas estables, ha depositado su confianza en Thredd para brindar apoyo con la autorización, el procesamiento de transacciones, los controles de fraude, la tokenización y la integración de billeteras digitales.

Desde su alianza en 2021, Thredd ha hecho posible que Reap pase de procesar miles de transacciones mensuales con tarjeta a millones. Gracias a la solución y los equipos de soporte especializados de Thredd, Reap gestiona ahora un alto volumen de transacciones por segundo (TPS), integra pagos basados ​​en stablecoins y ofrece soporte técnico y de cuenta 24/7, lo que ayuda a sus clientes a lanzar sus programas con confianza.

“Esta colaboración permite a Reap centrarse en la innovación de productos, mientras que Thredd impulsa su expansión, lo que permite que los clientes corporativos, B2B y B2B2C, especialmente en mercados en rápida evolución, emitan tarjetas de forma rápida y segura”, afirmó Jim McCarthy, director ejecutivo de Thredd. “Desde el diseño inicial hasta la tokenización y la protección contra el fraude, nuestra infraestructura está diseñada para gestionar un crecimiento ambicioso y necesidades complejas”.

“Nos complace asociarnos con Thredd para ofrecer a nuestros clientes una infraestructura basada en monedas estables en los principales corredores comerciales, lo que les permitirá movilizar el dinero con mayor eficiencia”, afirmó Daren Guo, cofundador de Reap. “Tras el sólido crecimiento de nuestro negocio, nos centramos en ampliar la infraestructura para que nuestros clientes conecten y agilicen mejor sus operaciones financieras con nuestras cuentas empresariales integradas y soluciones financieras incorporadas”.

La alianza entre Thredd y Reap demuestra cómo la infraestructura de pago modular, con el respaldo de una profunda experiencia técnica, permite a las fintechs escalar operaciones a través de las fronteras, convirtiendo rápidamente los programas de tarjetas en una infraestructura global cotidiana.

Acerca de Reap

Reap es una empresa global de tecnología financiera que permite la conectividad y el acceso financiero a empresas de todo el mundo a través de una infraestructura habilitada para monedas estables.

Nuestra misión es transformar el panorama financiero en un espacio más interconectado para una circulación eficiente del dinero mediante la fusión de las finanzas tradicionales con los activos digitales, conectando economías dispares y mercados financieros clave. Reap fue uno de los primeros líderes en Asia en incorporar monedas estables a nuestras soluciones.

En 2024, Reap procesó miles de millones de dólares en flujos de transacciones financiados con stablecoins, lo que refleja la rápida adopción de las stablecoins por parte de empresas de todo el mundo. Desde tarjetas corporativas compatibles con stablecoins hasta pagos transfronterizos, optimizamos las operaciones financieras y facilitamos el crecimiento de las empresas con nuestras cuentas empresariales integradas y soluciones financieras integradas.

Reap es una empresa de Serie A respaldada por una sólida red de inversores, entre ellos Acorn Pacific Ventures, Arcadia Funds, HashKey Capital, Hustle Fund, Fresco Capital y otros. Fundada en 2018 en Hong Kong, Reap cuenta actualmente con más de 200 empleados en todo el mundo y fue reconocida hace poco tiempo como una estrella emergente en la lista de las 100 empresas a seguir de Forbes Asia (2023).

Para obtener más información sobre Reap, visite reap.co.

Acerca de Thredd

Thredd es el socio de procesamiento de pagos de próxima generación para innovadores que buscan modernizar sus productos de pagos a nivel mundial. Procesamos miles de millones de transacciones de tarjetas de crédito, débito y prepagas anualmente al prestar servicios a más de 100 empresas fintech, bancos digitales y proveedores de finanzas integrados, desde consumidores hasta el ámbito corporativo, con presencia en 47 países. Más información en https://www.thredd.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.