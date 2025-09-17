Andersen Consulting erweitert sein Netzwerk um das neue Partnerunternehmen Charter

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich der digitalen Transformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit Charter, einem kanadischen Beratungsunternehmen, das sich auf IT-Strategie, Managed Services und Anwendungsbereitstellung spezialisiert hat.

Charter wurde 1997 gegründet und realisiert Technologieprojekte mit einer geschäftsorientierten Denkweise und fundiertem technischen Fachwissen. Das Unternehmen bietet IT-Beratung, Cloud-Infrastruktur, Cybersicherheit, Anwendungsentwicklung, Projektabwicklung und Geschäftsarchitektur. Charter unterstützt traditionelle Unternehmen, Behörden, Dienstleister und mittelständische Kunden bei der Implementierung, der Netzwerkinfrastruktur und kundenorientierten Anwendungen – und zwar mit einem Lebenszyklusansatz, der von der Strategie bis zur Umsetzung reicht.

„Unser Ziel bei Charter war es schon immer, die Komplexität der IT zu reduzieren und Unternehmen dabei zu helfen, sich sicher zu entwickeln“, sagte Kelly Michell, President von Charter. „Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting ermöglicht es uns, unsere integrierten, geschäftsorientierten Lösungen auf neue Märkte auszuweiten und weiterhin die Art von Unterstützung zu bieten, die zu bedeutenden, langfristigen Ergebnissen führt.“

„Die Fähigkeit von Charter, Technologieinfrastruktur und Strategie zu vereinen, macht das Unternehmen zu einer starken Ergänzung unserer Plattform“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Das umfassende Fachwissen des Unternehmens in den Bereichen traditionelle Unternehmen, Behörden, Dienstleister und mittelständische Kunden, gepaart mit einem Fokus auf die Modernisierung kritischer Systeme, bietet Unternehmen, die sich in der digitalen Transformation befinden, einen unmittelbaren Mehrwert.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie, KI-Transformation und Personalwesen anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft, die über ihre Mitgliedsunternehmen und Partnerfirmen weltweit Beratungslösungen anbietet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.