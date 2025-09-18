Shield en PwC UK gaan strategische samenwerking aan om toekomstbestendige communicatiecompliance te leveren

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Shield, een toonaangevend AI-platform voor digitaal communicatiebeheer en archivering, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met PwC UK, een van 's werelds meest vertrouwde professionele dienstverleners. De alliantie brengt de uniforme, cloud-native oplossing van Shield samen met de specialistische expertise van PwC op het gebied van communicatiebewaking, naleving van regelgeving en uitvoering van complexe programma's.

De samenwerking is bedoeld om instellingen te ondersteunen bij het moderniseren van hun benadering van communicatiebewaking. Deze worden geholpen om risicobeheer op geavanceerde en proactieve wijze aan te pakken, op schaal en met vertrouwen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.