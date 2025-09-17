Andersen Consulting新增合作公司Charter

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與專注於IT策略、代管服務和應用程式交付的加拿大顧問公司Charter簽署合作協議，擴大其數位化轉型能力。

Charter成立於1997年，以業務優先的構想和深厚的技術專長交付技術專案，提供IT顧問、雲端基礎設施、網路安全、應用程式開發、專案交付和業務架構服務。Charter透過從策略到執行的全生命週期服務模式，為傳統企業、政府機構、服務提供者和中端市場客戶提供實施支援、網路基礎設施和直接面對客戶的應用程式。

Charter總裁Kelly Michell表示：「Charter始終致力於消除IT複雜性，協助組織自信前行。與Andersen Consulting的合作使我們能夠將與業務對齊的整合式解決方案帶入新市場，並持續提供推動長期有效成果的支援。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Charter統一技術基礎設施與策略的能力，使其成為我們平台的強力補充。該公司在傳統企業、政府、服務提供者和中端市場客戶中擁有深厚專業累積，同時專注於關鍵系統的現代化，能為正在進行數位化轉型的組織增添立竿見影的價值。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技、AI轉型以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。