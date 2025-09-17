Andersen Consulting新增合作公司Charter

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与专注于IT战略、托管服务和应用交付的加拿大咨询公司Charter签订合作协议，拓展其数字化转型能力。

Charter成立于1997年，以业务优先的理念和深厚的技术专长交付技术项目，提供IT咨询、云基础设施、网络安全、应用开发、项目交付和业务架构服务。Charter通过从战略到执行的全生命周期服务模式，为传统企业、政府机构、服务提供商和中端市场客户提供实施支持、网络基础设施和面向客户的应用程序。

Charter总裁Kelly Michell表示：“Charter始终致力于消除IT复杂性，帮助组织自信前行。与Andersen Consulting的合作使我们能够将与业务对齐的一体化解决方案带入新市场，并持续提供推动长期有效成果的支持。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Charter统一技术基础设施与战略的能力，使其成为我们平台的有力补充。该公司在传统企业、政府、服务提供商和中端市场客户中拥有深厚专业积累，同时专注于关键系统的现代化，能为正在进行数字化转型的组织增添立竿见影的价值。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术、AI转型以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。