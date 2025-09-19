-

Adastra získala status Databricks Elite Partner. Urychluje inovace postavené na umělé inteligenci.

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Společnost Adastra se stala Elite Partnerem Databricks a vstupuje tak do nové etapy dlouholeté spolupráce s Databricks. Nejvyšší úroveň partnerství potvrzuje skvělé výsledky Adastry v dodávkách řešení v oblasti AI, dat a analytiky na platformě Databricks. Zároveň podtrhuje odhodlání firmy pomáhat organizacím proměňovat komplexní data v konkrétní byznysovou hodnotu.

Během více než šestileté spolupráce se Adastra etablovala jako důvěryhodný partner Databricks, technologie Databricks implementuje u společností napříč odvětvími. Pomáhá jim modernizovat datovou infrastrukturu, zavádět lakehouse architekturu a využívat data jako zdroj růstu a inovací.

„Tento milník otevírá našim klientům nové možnosti,“ říká Rob Turner, CEO Adastra Group. „Elite status nám přináší přístup k pokročilým nástrojům a užší spolupráci s Databricks, což nám umožňuje rychleji převádět inovace z konceptu do praxe prostřednictvím datových a AI řešení přizpůsobených konkrétním byznysovým cílům.“

Klíčové výhody statusu Elite Partner

Díky Elite partnerství získává Adastra přístup k exkluzivním zdrojům, které využije při realizaci Databricks projektů u svých klientů:

  • Oficiální uznání v Delivery Provider Programu – potvrzení vysoké odbornosti a spolehlivosti při realizaci komplexních projektů
  • Těsnější spolupráce s Databricks na account planningu – zajištění, že projekty reflektují priority klienta a rychleji přinášejí výsledky
  • Zapojení do programu Databricks Accelerate – dodatečná podpora a financování pro rychlý rozvoj nových use casů a řešení
  • Společný vývoj řešení a akcelerátorů (např. Brickbuilder) – urychlení adopce nejnovějších možností v oblasti dat a AI
  • Exkluzivní technické školení a enablement programy – udržování týmů Adastry na špičce Databricks best practices

To vše umožní Adastře efektivně konsolidovat data, analytiku a AI na Databricks Data Intelligence Platform s konkrétními výsledky, nižšími náklady a sníženou mírou rizika.

Proč spolupracovat s Adastrou na Databricks?

Elite status je založen na prokazatelných výsledcích a vysoce kvalifikovaném týmu odborníků:

  • 5 Databricks Champions
  • 90+ Databricks Technical Certified konzultantů a 100+ Databricks Customer Trained konzultantů
  • 200 aktivních Databricks Sales Badges
  • 800+ data inženýrů, 125+ data scientistů a 50+ GenAI inženýrů dodávajících end-to-end řešení napříč odvětvími

U zákazníků realizujeme end-to-end projekty na Databricks – od strategické vize a návrhu architektury až po vývoj platformy, enablement a provozní podporu. Elite status posiluje naši schopnost pomáhat organizacím proměňovat data v konkurenční výhodu a naplno využít potenciál AI.

Více informací o službách Adastry na Databricks: https://adastracorp.com/cs/databricks/

O společnosti Adastra

Adastra je světovým lídrem v oblasti umělé inteligence a datových inovací. Již více než 25 let pomáhá organizacím naplno využít potenciál umělé inteligence – odpovědně, strategicky a v potřebném rozsahu. Firemním zákazníkům umožňuje proměnit data v konkrétní byznysový přínos prostřednictvím inovací, vysoké provozní úrovně a chytřejšího zapojení zákazníků.

Je důvěryhodným partnerem největších světových značek a poskytuje komplexní řešení postavená na promyšlené strategii, pevném řízení a špičkové technologické expertíze.

Služby Adastry využívají firmy z klíčových odvětví jako jsou finanční služby, automobilový průmysl, výroba, technologie, média a telekomunikace, zdravotnictví, retail či služby. Adastra má více než 2 000 konzultantů, kteří působí v Severní Americe, Evropě a Asii. Více informací na www.adastracorp.com.

Contacts

Kontakt pro média:
Kristian Gravelle, Group CMO
kristian.gravelle@adastragrp.com
+1 437-240-2195
www.adastracorp.com

Industry:

Adastra

Details
Headquarters: Toronto, Canada
CEO: Rob Turner
Employees: 2100
Organization: PRI
Release Versions
EnglishGermanCzech

