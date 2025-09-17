DuPont implementa ISNetworld® en México para reforzar la supervisión de los contratistas y ayudar a garantizar el cumplimiento normativo en la región

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--ISN, líder mundial en servicios de gestión de información sobre contratistas y proveedores, ha anunciado que DuPont ha ampliado el uso de ISNetworld a sus operaciones en Reynosa, México. Basándose en una asociación consolidada con ISN en Estados Unidos, DuPont está aprovechando ISNetworld para ayudar a mejorar la incorporación de contratistas y su compromiso continuo, garantizar el cumplimiento de la normativa del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.

«El objetivo de DuPont es fomentar un entorno de trabajo más seguro y eficiente optimizando la forma en que gestionamos a los contratistas», afirmó Ernesto López, supervisor de mantenimiento de DuPont. «Al ampliar nuestra asociación con ISN para incluir a México, DuPont está obteniendo las herramientas y los servicios necesarios para reducir la carga administrativa, mejorar la preparación de los contratistas, aumentar la visibilidad e impulsar el cumplimiento del REPSE».

DuPont, con sede en Wilmington, Delaware, tiene una larga reputación en el avance de la ciencia y la oferta de soluciones en los sectores de la electrónica, el agua, la protección y las tecnologías industriales. A través de su asociación con ISN, la planta de Reynosa, México, tiene como objetivo mitigar los riesgos y aumentar la eficiencia mediante las herramientas y servicios de ISNetworld, como QuickCheck™ para el escaneo in situ de las tarjetas de identificación de los trabajadores contratistas, la herramienta de formación en línea para impartir la iniciación en la planta y la integración de la plataforma con el IMSS para ayudar a verificar el cumplimiento de las normas laborales locales.

«El uso ampliado de ISNetworld por parte de DuPont refleja su dedicación a la excelencia en materia de seguridad y cumplimiento», afirmó Brittany Surine, vicepresidenta ejecutiva de Desarrollo Empresarial de ISN. «ISN se enorgullece de proporcionar a DuPont herramientas y servicios que le ayudarán a cumplir las normas locales de cumplimiento en México y a mejorar sus procesos de gestión de contratistas en la región».

Acerca de ISN

ISN es líder mundial en la gestión de información sobre contratistas y proveedores, con más de 20 años de experiencia conectando a 850 clientes contratantes de sectores intensivos en capital con 85 000 contratistas y proveedores activos para promover la seguridad, la salud y la sostenibilidad en el lugar de trabajo. Las marcas de ISN incluyen ISNetworld®, una plataforma global en línea para la gestión de contratistas y proveedores; Transparency-One®, una plataforma de abastecimiento responsable creada para aportar transparencia a la gestión de la cadena de suministro; y Empower®, una aplicación para trabajadores diseñada para ayudarles a seguir avanzando.

ISN cuenta con 14 oficinas en todo el mundo que ofrecen un servicio de asistencia y formación galardonado a sus clientes en más de 85 países. ISN se enorgullece de liderar los esfuerzos mundiales para mejorar la eficiencia y la eficacia de los sistemas de gestión de contratistas y proveedores, y de servir como un foro de primer nivel para compartir las mejores prácticas del sector, comparar el rendimiento, proporcionar información sobre datos entre sus miembros y ayudar a los responsables de la toma de decisiones, incluidos los miembros de la junta directiva, a garantizar que se evalúe y supervise el riesgo de los contratistas y proveedores. Para obtener más información, visite isn.com.

Acerca de DuPont

DuPont es líder mundial en innovación con materiales y soluciones basados en tecnología que ayudan a transformar las industrias y la vida cotidiana. Los empleados de DuPont aplican diversos conocimientos científicos y experiencia para ayudar a los clientes a desarrollar sus mejores ideas y ofrecer innovaciones esenciales en mercados clave, como la electrónica, el transporte, la construcción, el agua, la salud y la seguridad laboral. Para obtener más información, visite dupont.com.