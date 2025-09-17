LTIMindtree entre en partenariat avec Shopify pour lancer un centre d'excellence du commerce numérique optimisé par l'IA

BOMBAY, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, annonce un partenariat avec Shopify, une plateforme de commerce alimentée par l'IA qui permet aux entreprises de lancer, de gérer et de développer leurs magasins en ligne. En s'appuyant sur la plateforme Shopify, LTIMindtree mettra en place un centre d'excellence du commerce numérique optimisé par l'IA qui aidera les entreprises mondiales à se transformer à la vitesse de l'IA et à innover à grande échelle.

LTIMindtree Interactive, l’unité d’agence basée sur l’IA de LTIMindtree, est le moteur de la prochaine vague de transformation du commerce numérique d’entreprise pour les CMO du monde entier. Shopify, qui reçoit de la confiance de millions de vendeurs, fournit une infrastructure internet essentielle pour le commerce, offrant des outils éprouvés pour démarrer, développer, commercialiser et gérer l'activité de détail d'une PME comme d'une grande entreprise. Tirant parti de la plateforme Shopify, LTIMindtree alimentera un centre d'excellence optimisé par l'IA de premier plan qui :

mettra en place des capacités avancées de commerce optimisées par l’IA pour aider les entreprises à garder une longueur d'avance sur leurs concurrents .

. développera des accélérateurs destinés aux acteurs du secteur pour une mise sur le marché accélérée.

pour une mise sur le marché accélérée. fournira des boîtes à outils de migration pour passer en toute simplicité des plateformes héritées aux plateformes modernes.

pour passer en toute simplicité des plateformes héritées aux plateformes modernes. élaborera des programmes de formation accélérée pour renforcer les compétences des talents.

pour renforcer les compétences des talents. stimulera les coinvestissements pour concevoir de nouvelles intégrations et capacités

Ce centre d'excellence témoigne de l'engagement à construire un commerce numérique à l'épreuve du temps et permettant aux entreprises d'atteindre la rapidité, l'échelle et la résilience nécessaires dans un environnement commercial en rapide évolution.

« Nous sommes ravis de nous associer à Shopify pour lancer le centre d’excellence du commerce numérique, accélérant ainsi la transformation de nos clients mondiaux. En combinant notre expertise éprouvée avec la plateforme alimentée par l’IA de Shopify, nous permettons aux marques de se lancer plus rapidement et d’évoluer plus intelligemment. Ensemble, nous façonnons l’avenir du commerce dans un monde axé sur l’IA », déclare Sujay Sen, vice-président exécutif et responsable mondial des services interactifs, LTIMindtree.

Rhys Furner, directeur des partenariats, Shopify APAC, déclare : « Ce centre d’excellence du commerce numérique optimisé par l’IA aidera les entreprises à se moderniser plus rapidement, à réduire la complexité et le coût total, et à générer une nouvelle croissance grâce à une plateforme de commerce axée sur l’IA, sécurisée et évolutive. En associant l’expertise approfondie de LTIMindtree dans ce secteur et en ingénierie aux capacités d’entreprise de Shopify, nous accélérerons les migrations à partir des piles existantes, fournirons des accélérateurs spécifiques à l’industrie et renforcerons les compétences des talents dans l’ensemble de l’écosystème, afin que les marques locales et mondiales puissent passer de l’idée à l’impact en quelques semaines ».

À propos de LTIMindtree :

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d’activité de réimaginer les modèles d’entreprise, d’accélérer l’innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte sa vaste expertise sectorielle et technologique pour aider à obtenir une différenciation concurrentielle, des expériences clients et des résultats commerciaux supérieurs dans un monde convergent. Soutenue par plus de 83 000 professionnels talentueux et dynamiques répartis dans plus de 40 pays, LTIMindtree, une société de Larsen & Toubro Group, résout les défis commerciaux les plus complexes et assure une transformation à grande échelle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ltimindtree.com.

