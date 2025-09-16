Andersen Consulting erweitert sein Angebot im Bereich Cybersicherheit und Technologie durch die Übernahme von Move

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting hat eine Kooperationsvereinbarung mit Move geschlossen, einem führenden Anbieter von IT-Infrastruktur, Managed Services und digitalen Unternehmenslösungen mit Niederlassungen in Norwegen und Schweden.

Move wurde 1989 gegründet und bietet Beratungsdienstleistungen, IT-Lösungen und Managed Services an. Die Expertise des Unternehmens umfasst Cybersicherheit, Cloud-Lösungen, Server- und Speicherlösungen, Netzwerkkommunikation und die Einführung von KI. Move arbeitet mit mittleren und großen Unternehmen zusammen, um sichere, skalierbare und zukunftsfähige IT-Umgebungen zu entwerfen, zu implementieren und zu betreiben.

„Diese Zusammenarbeit ist eine spannende Gelegenheit, noch mehr Wert für unsere Kunden zu schaffen“, sagte Roald Sannæs, Managing Director von Move. „Mit unseren Fähigkeiten und der globalen Reichweite und Expertise von Andersen Consulting können wir ganzheitlichere Lösungen anbieten, die Unternehmen dabei helfen, die Herausforderungen von heute zu meistern und die Chancen von morgen zu erkennen.“

„Move hat sich in Norwegen aufgrund seiner technischen Exzellenz und seines Engagements für den Erfolg seiner Kunden einen hervorragenden Ruf erworben“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Diese Zusammenarbeit wird Kunden dabei helfen, Komplexität mit Klarheit, Schnelligkeit und Zuversicht zu bewältigen und sie gleichzeitig für nachhaltiges Wachstum in einer zunehmend digitalen Wirtschaft zu positionieren.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.