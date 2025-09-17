-

Andersen Consulting vergroot zijn aanbod op het gebied van cyberbeveiliging en technologie met toevoeging van Move

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting is een samenwerkings­overeenkomst aangegaan met Move, een leider op het gebied van IT-infrastructuur, beheerde diensten en digitale oplossingen voor ondernemingen met vestigingen in Noorwegen en Zweden.

Move is opgericht in 1989 en biedt adviesdiensten, IT-oplossingen en beheerde diensten. De expertise van het bedrijf omvat cyberbeveiliging, cloudoplossingen, server- en opslagoplossingen, netwerkcommunicatie en AI-implementatie. Move werkt samen met middelgrote en grote bedrijven om veilige, schaalbare en toekomstbestendige IT-omgevingen te ontwerpen, implementeren en beheren.

“Deze samenwerking biedt een geweldige kans om nog meer waarde voor onze klanten te creëren,” aldus Roald Sannæs, algemeen directeur van Move. “Met onze capaciteiten en de wereldwijde reikwijdte en expertise van Andersen Consulting kunnen we meer holistische oplossingen bieden, waarmee we organisaties helpen de uitdagingen van vandaag aan te gaan en in te spelen op de kansen van morgen.”

"Move heeft in Noorwegen een sterke reputatie opgebouwd dankzij zijn technische uitmuntendheid en inzet voor het succes van klanten," zei Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Met deze samenwerking kunnen klanten met helderheid, snelheid en vertrouwen complexe zaken hanteren, en tegelijkertijd worden gepositioneerd voor duurzame groei in een steeds digitalere economie."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie, AI-transformatie tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en adviesverlening op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap die adviesoplossingen biedt via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

