TreviPay alimenta l'offerta Pay By Invoice di Walmart Business

OVERLAND PARK, Kan.--(BUSINESS WIRE)--TreviPay, una piattaforma di pagamenti B2B interamente gestita, ha collaborato con Walmart Business per lanciare la prossima fase del programma Pay By Invoice del rivenditore. Il programma permette ai clienti aziendali idonei di accedere una linea di credito con termini di pagamento netto a 30 giorni, alimentata dalla tecnologia di nuova generazione per i pagamenti e l'automazione A/R di TreviPay. L'offerta è disponibile solo per gli acquisti online, nell'app di Walmart Business o nei punti vendita.

Uno studio di 300 acquirenti business globali, condotto da Murphy Research per TreviPay, ha rivelato che l'85% degli acquirenti desiderano l'opzione di termini di pagamento netto e sono disposti a fare più acquisti quando possono pagare in questo modo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

