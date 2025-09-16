EmpowerME dote plus de 86 000 jeunes à travers la région MENA et la Türkiye de compétences professionnelles et entrepreneuriales dès sa première année

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre de sa première année de mise en œuvre, le programme EmpowerME a déjà permis à plus de 86 000 jeunes issus de la région MENA et de la Türkiye d’acquérir des compétences concrètes et essentielles pour le monde du travail et l’entrepreneuriat, et ce en combinant des parcours d’apprentissage intensifs guidés par des mentors expérimentés avec des formations locales animées par des ambassadeurs. Soutenu par un partenariat stratégique triennal d’une valeur de 6 millions de dollars, entre la Starbucks Foundation et Alshaya Group, et mis en œuvre en collaboration avec INJAZ Al-Arab/JA MENA et Habitat Association, le programme a pour ambition d’atteindre et de transformer le parcours de 250 000 jeunes répartis dans neuf marchés de la région.

INJAZ a mobilisé 41 769 jeunes à travers l’Égypte, le Koweït, le Liban, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Parmi eux, 5 013 ont pris part à des programmes pratiques et intensifs tels que le Company Program, les Innovation Day Camps, l’initiative Sustainability & Green Entrepreneurship, ainsi que des parcours d’employabilité ; 36 756 autres ont participé à des webinaires et à des sessions de format court. Au sein des cohortes intensives figuraient 3 710 jeunes femmes, 3 221 jeunes confrontés à des obstacles limitant leurs opportunités, et 1 174 étudiants en formation professionnelle, avec également la participation de réfugiés et d’orphelins dans plusieurs marchés. En parallèle, 61 partenaires de Starbucks se sont engagés comme mentors, coachs et juges, aux côtés de 611 bénévoles issus des communautés locales.

Habitat a étendu ses formations locales et mis en place un parcours régional d’entrepreneuriat en Türkiye, Jordanie, Azerbaïdjan et Kazakhstan. En Türkiye, 149 jeunes ambassadeurs ont animé 572 sessions de formation, touchant 42 108 jeunes dans des établissements éducatifs, des centres municipaux et de jeunesse, les stations Habitat ainsi que dans des magasins Starbucks répartis dans 40 villes. Quatre webinaires consacrés à l’orientation professionnelle ont également accompagné 204 jeunes. En Jordanie, 23 nouveaux ambassadeurs formés ont atteint plus de 2 400 jeunes depuis avril, en complément de sept ateliers de soutien psychosocial ayant bénéficié à 201 participants — dont au moins la moitié issus de communautés réfugiées —, avec 12 ateliers supplémentaires prévus d’ici la fin de l’année. En Türkiye, en Azerbaïdjan et au Kazakhstan, 428 jeunes ont participé à des bootcamps et à un hackathon ; 14 équipes ont accédé au Programme international d’accélération, qui s’est conclu par un Demo Day à Istanbul, au cours duquel les trois startups lauréates ont bénéficié d’un soutien financier total de 17 500 de dollars.

« Offrir aux jeunes des espaces d’apprentissage accessibles et les mettre en relation avec des mentors permet non seulement de transformer leurs compétences en confiance, mais aussi de générer des résultats tangibles et durables» a affirmé Mohammad Mahmoud Al Najjar, Vice-président principal de Starbucks au sein d’Alshaya Group. Il a ajouté : « Les résultats de cette première année montrent clairement que des programmes pratiques, ancrés dans les réalités locales et portés par des acteurs de proximité, peuvent non seulement se déployer à grande échelle en peu de temps, mais aussi approfondir l’inclusion sociale et économique des jeunes ».

La deuxième année du programme prévoit d’élargir l’accès et de renforcer les résultats obtenus. INJAZ étendra EmpowerME au Maroc, à Bahreïn et au Qatar, tout en perfectionnant les formats hybrides de formation et le système d’accompagnement par mentorat. Habitat, de son côté, développera davantage son réseau d’ambassadeurs en Jordanie, mènera à terme l’ensemble des 12 ateliers de soutien psychosocial, et poursuivra les initiatives d’apprentissage au sein des magasins en Türkiye et en Jordanie. Ensemble, les partenaires approfondiront le développement des compétences vertes et numériques, tout en maintenant EmpowerME sur la bonne voie pour doter 250 000 jeunes de la région des outils nécessaires à leur avenir au cours des trois années du programme.

Starbucks au sein d’Alshaya Group

Starbucks® Coffee Company, la chaîne internationale de cafés et de torréfaction, est présente au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe et en Asie centrale sous forme de franchise accordée à Alshaya Group, l’un des principaux opérateurs mondiaux de franchises de grandes marques. En tant que premier torréfacteur et distributeur de café de spécialité dans la région, Starbucks au sein d’Alshaya Group allie harmonieusement expertise mondiale du café et connaissance approfondie des marchés locaux.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Source: AEOTSWire