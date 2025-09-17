MaaT Pharma publie ses résultats semestriels 2025 et réalise un point sur ses activités

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET)1 visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers grâce à la modulation du système immunitaire, annonce aujourd’hui la publication de ses résultats financiers semestriels pour une période de 6 mois clôturée au 30 juin 2025 et réalise un point sur ses activités.

« Au premier semestre, MaaT Pharma a atteint des jalons cliniques et réglementaires majeurs, nous rapprochant de la mise à disposition d’une option thérapeutique très attendue pour les patients atteints d’aGvH, et de l’objectif de devenir la première société à commercialiser en Europe un médicament issu du microbiote. La soumission à l’EMA du dossier de Xervyteg® (MaaT013), notre partenariat avec Clinigen et le financement de la BEI ont renforcé à la fois nos capacités opérationnelles et notre position financière. Ces avancées illustrent la solidité de notre stratégie, qui associe de manière équilibrée financements dilutifs et non dilutifs, afin de préserver la valeur pour nos actionnaires. Pour le second semestre 2025, nous restons concentrés sur l’exécution, la préparation du lancement potentiel avec Clinigen et le renforcement de notre position de leader dans les thérapies issues du microbiote », a déclaré Eric Soyer, Directeur financier de MaaT Pharma.

Faits cliniques marquants

En hémato-oncologie

Maladie aiguë du greffon contre l’hôte (aGvH) – Xervyteg® (MaaT013)

En janvier 2025, la Société a annoncé les résultats principaux positifs pour l’étude pivotale de Phase 3 ARES évaluant Xervyteg ® (MaaT013) dans l’aGvH. L’étude a atteint son critère principal d’évaluation avec un taux de réponse globale gastro-intestinale significatif au 28 ème jour de 62% démontrant une efficacité sans précédent de Xervyteg ® en tant que traitement de troisième ligne de l’aGvH avec atteinte gastro-intestinale (GI-aGvH) en cohérence avec les résultats communiqués issus du programme d’accès compassionnel (EAP).

, une étape clé vers le dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès de l’EMA. En mars 2025, la Société a annoncé un avis positif du Comité indépendant de surveillance et de sécurité (Data Safety Monitoring Board - DSMB) pour l’essai de Phase 3 ARES, confirmant les excellents résultats d’efficacité et le profil bénéfice/ risque favorable de Xervyteg® en troisième ligne de traitement de la GI-aGvH.

En juin 2025, la Société a annoncé le dépôt d’une demande d’AMM auprès de l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour son candidat-médicament le plus avancé MaaT013, sous le nom de marque déposé Xervyteg ® . En cas d’approbation, il s’agirait de la première thérapie issue du microbiote approuvée par l’EMA, la première en hémato-oncologie au niveau mondial, et la première thérapie autorisée pour l’aGvH digestive en 3 ème ligne.

. Ces données confirment l’intérêt prometteur de Xervyteg pour les patients atteints d’aGvH en situation d’impasse thérapeutique. En juillet 2025, la Société a annoncé la signature d’un accord de licence et de commercialisation avec Clinigen, un groupe international de services pharmaceutiques spécialisé et un acteur majeur en Europe dans la distribution hospitalière et l’accès au marché , afin de simplifier l’accès des patients à ce médicament à travers l’Europe.

Grâce à cet accord, MaaT Pharma démontre sa capacité à fournir des produits aux entreprises pharmaceutiques, y compris celles spécialisées dans les maladies rares, tout en assurant le scale-up pour la commercialisation. La Société a reçu un paiement initial de 10,5 millions d’euros et pourrait recevoir des paiements additionnels allant jusqu’à 18 millions d’euros conditionnées à l’atteinte d’étapes réglementaires et commerciales prédéfinies. La Société sera également éligible à des paiements de redevances sur les ventes nettes, à un pourcentage situé au milieu de la tranche des 30 %, ainsi qu’à des flux de trésorerie réguliers conformément à l’accord d’approvisionnement.

L’autorisation de mise sur le marché potentielle pourrait être accordée autour de mi-2026 (si approuvée), permettant le lancement de la commercialisation de Xervyteg ® en Europe au second semestre 2026.

en Europe au second semestre 2026. En parallèle, la Société poursuit ses discussions avec la FDA pour une étude pivotale dédiée aux États-Unis, avec pour objectif de permettre l’accès le plus rapide possible à Xervyteg® pour les patients américains. Cette étude pourrait débuter en 2026, sous réserve de confirmation réglementaire et de financement approprié, alors que MaaT Pharma continue de suivre l’évolution des politiques et processus réglementaires aux États-Unis.

La Société continue d’étendre sa présence aux États-Unis via son programme d’accès compassionnel, avec des demandes récurrentes pour des patients en provenance de trois hôpitaux de référence : City of Hope (Duarte – Los Angeles, Californie), Massachusetts General Hospital (Boston, Massachusetts), et University of Alabama Hospital (Birmingham, Alabama).

Greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques (allo-GCSH) – MaaT033

Au cours des 12 derniers mois, le DSMB a réalisé quatre évaluations portant sur la sécurité, à savoir trois évaluations de routine et une analyse intermédiaire portant sur un potentiel excès de mortalité, dans le cadre de l’essai randomisé de Phase 2b PHOEBUS, conçu comme une étude pivotale pour MaaT033. Toutes ont été réalisées en levée d’aveugle et ont confirmé le bon profil de sécurité du traitement, recommandant la poursuite de l’étude sans modification.

L’inclusion du dernier patient est attendue pour mi-2026 et les résultats de survie à un an sont attendus au second semestre 2027.

En Immuno-Oncologie

Xervyteg® et MaaT033 – Essais exploratoires utilisant la plateforme MET-N (dérivée de donneurs), menés sous forme d’essais promus par les investigateurs (ISTs), pour orienter les développements futurs

En mars 2024, la Société a informé de la fin du recrutement des patients pour l’essai clinique randomisé de Phase 2a (NCT04988841) (PICASSO), promu par l’AP-HP à Paris et en collaboration avec INRAE et l’Institut Gustave Roussy, évaluant Xervyteg®, le candidat-médicament le plus avancé de la Société, en combinaison avec les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires (ICI), ipilimumab (Yervoy®) et nivolumab (Opdivo®), chez les patients atteints de mélanome métastatique. Le critère d'évaluation principal consiste à déterminer si la sécurité d'utilisation du Xervyteg® associé à l'ipilimumab et au nivolumab diffère de celle de l'ipilimumab et du nivolumab associés à un placebo. La Société a fourni Xervyteg®, son candidat-médicament, ainsi qu’un placebo et a réalisé les analyses du microbiome des patients en utilisant sa plateforme propriétaire d’IA gutPrint®, tandis que l’investigateur promoteur de l’essai clinique est responsable du recrutement et du traitement des patients, mais également de la supervision de la collecte et de l’analyse des données. Les résultats sont attendus au second semestre 2025 comme annoncé précédemment.

En mai 2024, la Société a annoncé sa participation au programme IMMUNOLIFE RHU (programme hospitalo-universitaire), un consortium comprenant des partenaires académiques dont l’Institut Gustave Roussy (IGR), centre mondialement reconnu dans le traitement du cancer, et des sociétés de biotechnologie.

MaaT033 sera testé en tant que traitement concomitant au cemiplimab (Regeneron), une thérapie anti-PD1, afin d'évaluer l'augmentation potentielle du taux de réponse chez les patients ayant reçu des antibiotiques. Le critère d'évaluation principal sera le taux de contrôle de la maladie (DCR), défini comme la proportion de patients ne présentant pas de progression de la maladie (RC, RP ou SD) selon les critères RECIST 1.1. Cet essai clinique multicentrique randomisé de Phase 2 inclura des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) à un stade avancé et MaaT Pharma fournira le produit. L’investigateur prévoit un début de l’essai au second semestre 2025.

MaaT034 – Médicaments de nouvelle génération avec technologie de co-culture (plateforme MET-C) pour une extension dans les tumeurs solides

En avril 2025, la Société a présenté de nouvelles données précliniques pour MaaT034, son candidat-médicament de nouvelle génération, lors de la conférence annuelle 2025 de l’American Association for Cancer Research (AACR), démontrant une forte efficacité anti-tumorale et une activation immunitaire chez des souris axéniques.

Les principaux résultats sont :

Les analyses métagénomiques montrent que MaaT034 reproduit les fonctions microbiennes de Xervyteg ® , renforce l’activation des lymphocytes T médiée par les cellules dendritiques et augmente les effets anti-tumoraux induits par l’inhibition du point de contrôle immunitaire PD-1 « in vitro » .

, renforce l’activation des lymphocytes T médiée par les cellules dendritiques et augmente les effets anti-tumoraux induits par l’inhibition du point de contrôle immunitaire PD-1 « . MaaT034 optimise l’efficacité du traitement par anti-PD1 chez des souris axéniques porteuses de tumeurs. Alors que l’anti-PD1 seul permet une réduction de 10 % de la croissance tumorale, la combinaison de l’anti-PD1 avec MaaT034 entraîne une réduction de la tumeur de 83,7 % (contre 24,2 % lorsqu’une seule souche de la bactérie Akkermansia muciniphila est utilisée).

Dans les maladies neurodégénératives

Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) – MaaT033

En mai 2025, MaaT Pharma a annoncé des données finales positives pour son essai de Phase 1b évaluant MaaT033 dans la SLA, démontrant un profil de sécurité et de tolérabilité favorable, confirmé par des analyses des biomarqueurs et du microbiote. Une implantation d’espèces microbiennes bénéfiques rapide et durable a été observée, ainsi qu'un ralentissement de la progression de la maladie (la pente ALSFRS-R doit être interprétée avec prudence). Pour les prochaines étapes, la Société est à la recherche d’un partenaire afin de poursuivre le développement clinique dans la SLA.

Point opérationnel

En mars 2025, la Société a annoncé la réalisation d’une augmentation de capital de 13 millions d’euros, souscrite par ses actionnaires historiques.

En juillet 2025, la Société a annoncé avoir obtenu un financement de 37,5 millions d’euros, structuré en quatre tranches, auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Ce financement soutiendra l’avancement de ses programmes cliniques hémato-oncologiques en phase avancée, incluant son produit le plus avancé Xervyteg ® , récemment annoncé sous accord de partenariat avec Clinigen en Europe et actuellement en cours d’examen réglementaire par l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour le traitement de l’aGvH, ainsi que MaaT033, son deuxième candidat-médicament, actuellement évalué dans le cadre d’un essai randomisé de Phase 2b visant à améliorer la survie des patients recevant une allo-GCSH.

MaaT Pharma annonce l’évolution de son équipe de direction, avec la nomination de :

Frédéric Fasano, Pharm.D., MBA, ICD.D, en tant que Chief Strategy & Corporate Development Officer, après une longue collaboration en tant que consultant stratégique de la Société. Fort d’une solide expérience à des postes de direction dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, dont près de dix ans passés en tant que directeur général de Servier Canada, Frédéric jouera un rôle déterminant dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de MaaT Pharma. Il pilotera également les initiatives visant à développer des partenariats stratégiques et à soutenir la croissance de la Société.

Docteur Behzad Kharabi Masouleh, en tant que Directeur Médical par intérim, qui conjointement avec Emilie Plantamura, Pharm.D., Directrice Médicale Adjointe, supervisera les activités médicales, cliniques (y compris la demande d’AMM pour Xervyteg ® (MaaT013)), et de pharmacovigilance. Dr Kharabi possède une solide expérience en hématologie et en oncologie dans l’industrie pharmaceutique, couvrant l’ensemble des phases du développement clinique. Il a contribué à l’obtention de plusieurs autorisations de mise sur le marché et a occupé des postes de direction chez Johnson & Johnson, Kite Pharma/Gilead Sciences et T-Knife Therapeutics. La Société adresse ses remerciements au Dr Gianfranco Pittari, Ph.D., pour son engagement et ses contributions dans le développement de thérapies innovantes pour les patients dans le besoin, et lui souhaite beaucoup de réussite dans ses projets futurs.

Principaux résultats financiers

Les indicateurs financiers clés, non audités, pour le premier semestre 2025 sont les suivants :

Compte de résultats

En k€ Juin 2025 (6 mois) Juin 2024 (6 mois) Chiffre d'affaires 2 427 1 721 Coûts des ventes -790 -537 Marge brute 1 637 1 184 Autres produits 2 494 1 935 Frais de commercialisation et de distribution -491 -308 Charges administratives -3 611 -2 872 Frais de recherche et développement -14 778 -12 695 Résultats opérationnels -14 749 -12 756 Produits financiers 87 161 Charges financières -422 -262 Résultat financier net -336 -101 Résultat avant impôt -15 085 -12 856 Charge d’impôt sur le résultat - - Résultat net de l'exercice -15 085 -12 856 Expand

Etabli conformément aux normes comptables internationales, IFRS

Le chiffre d’affaires s’élève à 2,4 millions d’euros au 30 juin 2025, contre 1,7 million d’euros au 30 juin 2024, principalement liée à une hausse de 37,5 % des ventes issues du programme d’accès compassionnel (2,3 millions d’euros contre 1,7 millions d’euros l’année précédente).

La perte opérationnelle s'élève à 14,7 millions d’euros au premier semestre 2025 contre 12,8 millions d’euros sur le premier semestre 2024. L’augmentation de 2,0 millions d’euros est principalement liée aux dépenses de recherche et développement, passées de 12,7 M€ au premier semestre 2024 à 14,8 M€ au premier semestre 2025, en cohérence avec l’avancement des programmes cliniques en phase avancée de la Société, notamment les activités d’analyse de données et réglementaires pour MaaT013 (Xervyteg®), ainsi que le recrutement en cours de patients dans l’essai de Phase 2b PHOEBUS en allo-GCSH évaluant MaaT033.

Trésorerie

Au 30 juin 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élevaient à 15,0 millions d’euros, contre 20,2 millions d’euros au 31 décembre 2024. La position de trésorerie au 30 juin 2025 ne prend pas en compte le paiement initial reçu dans le cadre du partenariat avec Clinigen en juillet 2025, ni la Tranche A du financement de la BEI attendue en septembre 2025.

Sur le premier semestre 2025, la consommation nette de trésorerie s’est élevée à 5,1 millions d’euros. La trésorerie nette utilisée pour financer les activités opérationnelles a atteint 15,4 millions d’euros, en ligne avec la perte opérationnelle de la période, tandis que les activités de financement ont généré 10,3 millions d’euros, incluant le produit net de l’augmentation de capital de 13 millions d’euros réalisée en mars 2025, diminué du remboursement d’emprunts de 1,6 million d’euros.

En prenant en compte le paiement initial de l’accord de commercialisation avec Clinigen, la première tranche du financement de la BEI déjà disponible et à venir, et avec une discipline financière rigoureuse, la Société estime disposer d’une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins des programmes de développement jusqu’à fin février 2026. La Société poursuit par ailleurs plusieurs options de financement, dilutives et non dilutives, s’appuyant sur les initiatives annoncées au cours de l’été, afin d’étendre davantage son horizon de trésorerie.

La Société a mis à jour sa présentation d’entreprise, accessible sur son site internet : www.maatpharma.com/investisseurs et a déposé son Rapport Financier Semestriel auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).

