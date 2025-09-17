Andersen Consulting élargit son offre en matière de cybersécurité et de technologie avec l’ajout de Move

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a conclu un accord de collaboration avec Move, un leader des infrastructures informatiques, des services gérés et des solutions numériques d’entreprise présent en Norvège et en Suède.

Fondé en 1989, Move propose des services de conseil, des solutions informatiques et des services gérés. Son expertise couvre la cybersécurité, les solutions cloud, les solutions de serveur et de stockage, les communications réseau et l’adoption de l’intelligence artificielle. Move accompagne les moyennes et grandes entreprises dans la conception, la mise en œuvre et l’exploitation d’environnements informatiques sécurisés, évolutifs et prêts pour l’avenir.

« Cette collaboration représente une formidable opportunité de créer encore plus de valeur pour nos clients », a déclaré Roald Sannæs, directeur général de Move. « Avec nos compétences alliées à la portée et à l’expertise mondiales d’Andersen Consulting, nous allons être en mesure de proposer des solutions plus holistiques, et d’aider les organisations à relever les défis actuels ainsi qu’à anticiper les opportunités de demain. »

« Move s’est forgé une solide réputation en Norvège grâce à son excellence technique et à son engagement envers la réussite de ses clients », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen. « Cette collaboration va aider nos clients à gérer les situations complexes avec clarté, rapidité et confiance, tout en les positionnant pour une croissance durable dans une économie de plus en plus numérique. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines des services-conseils, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.