TreviPay alimente l’offre Pay By Invoice de Walmart Business

OVERLAND PARK, Kansas--(BUSINESS WIRE)--TreviPay, une plateforme de paiements B2B entièrement gérée, a choisi de collaborer avec Walmart Business pour lancer la nouvelle phase de son programme Pay By Invoice destiné aux détaillants. Ce programme permet aux entreprises clientes éligibles d’accéder à une ligne de crédit d’une durée nette de 30 jours, alimentée par la technologie de paiement et d’automatisation des comptes clients (A/R automation) de nouvelle génération de TreviPay. Cette offre est valable pour les achats en ligne, via l’application Walmart Business ou en magasin.

Une étude menée par Murphy Research pour le compte de TreviPay auprès de 300 acheteurs internationaux révèle que 85 % d’entre eux souhaitent pouvoir payer des prix nets et sont plus enclins à acheter davantage lorsqu’ils ont la possibilité de le faire. L’offre Pay by Invoice de TreviPay permet aux acheteurs de différer leurs paiements, de recevoir des factures détaillées pour une comptabilité et des achats simplifiés, et de gérer leurs flux de trésorerie plus efficacement.

« Désormais, les plus grandes opportunités dans le commerce de détail résident dans le B2B. Les entreprises qui arrivent à conquérir ce segment précieux seront gagnantes lorsqu’elles proposeront des options de paiement flexibles s’intégrant directement à l’expérience d’achat tout en préservant l’efficacité et le contrôle de l’acheteur », a déclaré Brandon Spear, PDG de TreviPay. « Pay by Invoice permet aux entreprises d’effectuer des achats et de régler leurs factures en toute commodité et sans effort. »

Pay by Invoice fait partie de la vision Zero Touch A/R de TreviPay pour les paiements B2B, qui associe souscription améliorée par l’intelligence artificielle et facturation intelligente afin de garantir un délai moyen de recouvrement des créances et d’améliorer la conversion pour les commerçants. En exploitant la technologie de paiement et les solutions de services gérés de TreviPay, les entreprises peuvent simplifier l’intégration des acheteurs, la facturation et le recouvrement. Elles offrent ainsi à leurs équipes financières un meilleur contrôle, une meilleure visibilité et une trésorerie garantie.

Pay By Invoice de Walmart Business est actuellement disponible pour un groupe restreint de clients de Walmart Business, et son accès sera élargi au cours des prochains mois. Pour en savoir plus sur les solutions de paiement et de facturation de TreviPay conçues pour les détaillants, rendez-vous sur www.trevipay.com.

À propos de TreviPay

TreviPay est une plateforme de paiement B2B entièrement gérée pour les marques internationales. Notre solution Pay by Invoice destinée aux acheteurs professionnels a démontré son efficacité pour augmenter le coût moyen de revient et réduire le délai de recouvrement, permettant ainsi aux vendeurs de consacrer moins de temps à la relance des paiements. Pour les équipes financières, notre technologie d’automatisation des comptes clients, optimisée par l’IA, améliore le processus de la commande à l’encaissement (order-to-cash) et s’intègre à tous les canaux ainsi qu’aux progiciels de gestion intégrée (PGI). Grâce à une expérience de paiement supérieure, TreviPay est le choix privilégié des plus grands détaillants, fabricants et agences de voyages. Forte de plus de quarante ans d’expérience et d’un chiffre d’affaires mondial de plus de 8 milliards USD, TreviPay a été nommée leader des applications de paiement intégrées par IDC et fournisseur chef de file des applications de paiement par The Hackett Group. Pour découvrir la solution Zero Touch A/R, rendez-vous sur www.trevipay.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.