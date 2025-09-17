LTIMindtree faz parceria com a Shopify para lançar um Centro de Excelência em comércio com IA
MUMBAI (Índia)--(BUSINESS WIRE)--A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa mundial de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou uma parceria com a Shopify, uma plataforma de comércio alimentada por IA, que permite às empresas lançar, gerir e expandir as suas lojas online. Aproveitando a plataforma Shopify, a LTIMindtree criará um Centro de Excelência (CoE) para o comércio digital com base na IA que ajudará empresas globais a se transformarem na velocidade da IA e inovarem em escala.
A LTIMindtree Interactive, unidade da agência LTIMindtree liderada por IA, está impulsionando a próxima onda de transformação do comércio digital empresarial para CMOs no mundo todo. A Shopify, que conta com a confiança de milhões de comerciantes, fornece infraestrutura essencial de internet para o comércio, oferecendo ferramentas confiáveis para iniciar, expandir, comercializar e administrar um negócio de varejo de qualquer porte. Aproveitando a plataforma Shopify, a LTIMindtree impulsionará um Centro de Excelência impulsionado por IA para desenvolver um CoE de primeira classe que irá:
- Criar recursos avançados de comércio de IA para ajudar as empresas a se manterem à frente da concorrência.
- Desenvolver aceleradores focados no setor para uma entrada mais rápida no mercado.
- Fornecer kits de ferramentas de migração para passar de plataformas legadas para plataformas modernas de maneira integrada.
- Projetar programas de aprendizagem acelerada para melhorar as habilidades dos talentos em escala.
- Impulsionar coinvestimentos na construção de novas integrações e recursos.
Este Centro de Excelência sinaliza o compromisso de construir um comércio digital preparado para o futuro e permitir que as empresas alcancem velocidade, escala e resiliência em um cenário de negócios em rápida evolução.
“Estamos entusiasmados com a parceria com a Shopify para lançar o Centro de Excelência em comércio digital, acelerando a transformação para nossos clientes globais. Ao combinar nossa experiência comprovada com a plataforma alimentada por IA da Shopify, permitimos que as marcas sejam lançadas mais rapidamente e cresçam de forma mais inteligente. Em conjunto, estamos moldando o futuro do comércio em um mundo que prioriza a IA”, afirmou o Dr. Sujay Sen, vice-presidente executivo e diretor global de Serviços Interativos da LTIMindtree.
Rhys Furner, diretor de Parcerias da Shopify APAC, disse: “Este Centro de Excelência em comércio com IA ajudará as empresas a se modernizarem mais rapidamente, reduzir a complexidade e o custo total e desbloquear um novo crescimento com uma plataforma de comércio segura, escalável e com prioridade em IA. Ao combinar a profunda experiência da LTIMindtree no setor e em engenharia com os recursos empresariais da Shopify, aceleraremos as migrações de pilhas legadas, forneceremos aceleradores específicos do setor e melhoraremos as habilidades dos talentos em todo o ecossistema, para que marcas locais e internacionais possam passar da ideia ao impacto em semanas.”
Sobre a LTIMindtree:
A LTIMindtree é uma empresa mundial de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que as empresas de todos os setores reimaginem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento por meio do aproveitamento de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz um amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar a diferenciação competitiva superior, as experiências dos clientes e os resultados comerciais em um mundo convergente. Com mais de 83 mil profissionais talentosos e empreendedores em mais de 40 países, a LTIMindtree – uma empresa do Grupo Larsen & Toubro – resolve os desafios comerciais mais complexos e oferece transformação em escala. Para mais informações, acesse www.ltimindtree.com.
